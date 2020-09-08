Тариф на газ в Молдове понизится на фоне сезонного скачка цен в Европе

Долгосрочный контракт с "Газпромом" позволяет Молдове получать газ по самым выгодным ценам по итогам года, заявил председатель "Молдовагаза" Вадим Чебан.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В четвертом квартале 2020 года тариф на газ для молдавских потребителей понизится, ориентировочно, на 7-10 процентов. Об уменьшении тарифов сообщил на пресс-конференции председатель АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По словам главы предприятия, в соответствии с прогнозами и утвержденной методологией расчета, в последние три месяца года тариф на природный газ, с учетом его транспортировки, составит в Молдове около 4080-4100 леев за тысячу кубометров, что значительно меньше по сравнению с нынешней ценой в 4420 леев.

Понижение тарифа произойдет благодаря снижению закупочной цены на газ, поставляемый в Молдову "Газпромом", ориентировочно, до 100-115 долларов за тысячу кубометров, в соответствии с условиями контракта, заключенного с российским поставщиком.

Глава "Молдовагаза" подчеркнул, что долгосрочный контракт с "Газпромом" позволяет нашей стране получать природное топливо по самым выгодным ценам по итогам года, учитывая затраты на транспортировку.

Напомним, что основное количество газа Молдова потребляет в зимний период, когда спотовые цены на европейских биржах высоки. При этом, как отмечают эксперты, только за первую неделю сентября спотовые цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов, поднявшись по сравнению с майским историческим минимумом более чем в четыре раза.

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