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Курс валют на среду: доллар пошел вверх, остальные сдают

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 9 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится падение в цене всех основных иностранных валют, кроме американского доллара, который несколько вырастет по отношению к молдавскому лею.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Зеленый" подорожает на один бан и установится на отметке 16,6147 лея. 

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она потеряет в цене четыре бана и будет стоить 19,6053 лея.

Украинская гривна и румынский лей также упадут в цене и будут торговаться, соответственно, за 0,5971 и 4,0360 по отношению к молдавской национальной валюте. 

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,2178 лея.

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