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Пассажирский самолет

Объем воздушного трафика в Молдове упал более чем на 70 процентов

© Sputnik / Maxim Blinov
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200909/31594670/obyem-vozdushnogo-trafika-v-moldove-upal-bolee-chem-na-70-protsentov.html

Глава Минэкономики обсудил с председателем ИКАО проблемы восстановления авиационного сектора, пострадавшего от пандемии.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. По данным Евроконтроля, объем воздушного трафика в Молдове снизился более чем на 70 процентов, а в области пассажирских перевозок в целом - на 90 процентов. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян на встрече с председателем Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано.

Международный аэропорт Кишинев.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Минэкономики: все больше пассажиров требуют вернуть деньги за авиабилеты

Глава минэкономики рассказал собеседнику о мерах по поддержке авиакомпаний, которые принимаются в Молдове. Среди них — упрощение нормативных требований по лицензированию, разработка единой политики выдачи и использования ваучеров в обмен на стоимость билетов, оплаченных пассажирами.

Со своей стороны, глава ИКАО информировал министра о разработке нового протокола безопасности в области гражданской авиации. Новые правила будут регламентировать проведение экспресс-тестов на COVID-19 в аэропортах, что позволит ослабить ограничения, принятые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Теги:
воздушное движение


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