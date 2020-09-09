Объем воздушного трафика в Молдове упал более чем на 70 процентов

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. По данным Евроконтроля, объем воздушного трафика в Молдове снизился более чем на 70 процентов, а в области пассажирских перевозок в целом - на 90 процентов. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян на встрече с председателем Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано.

Глава минэкономики рассказал собеседнику о мерах по поддержке авиакомпаний, которые принимаются в Молдове. Среди них — упрощение нормативных требований по лицензированию, разработка единой политики выдачи и использования ваучеров в обмен на стоимость билетов, оплаченных пассажирами.

Со своей стороны, глава ИКАО информировал министра о разработке нового протокола безопасности в области гражданской авиации. Новые правила будут регламентировать проведение экспресс-тестов на COVID-19 в аэропортах, что позволит ослабить ограничения, принятые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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