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Что задумали евро и доллар: курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200909/31614482/chto-zadumali-evro-euro-dollar-kurs-valyut-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 10 сентября.

Отечественная валюта окажется в незначительном минусе по отношению к большинству из пяти основных игроков.

К примеру, доллар отыграет один бан и расположится на уровне 16,626 лея.

Евро же за сутки уступит шесть банов и разместится на отметке в 19,5464 лея.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 10 сентября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2192 лея. Украинская гривна станет тверже до 0,5978 лея. А румынский лей несколько сдаст позиции - до 4,0228 в пересчете на нацвалюту.

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