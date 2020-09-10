Ядреный потенциал Молдовы - как отечественные аграрии могут хорошо заработать

Из-за апрельских заморозков и последующей засухи молдавские производители грецких орехов могут понести значительные убытки по урожаю, все это скажется в последствии на цене плодов, которая может сильно возрасти на внутреннем рынке.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. После вступления в стадию плодоношения грецкий орех является очень выгодной для аграриев, рентабельной культурой в отличие, к примеру, от пшеницы, подсолнечника или кукурузы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Союза ассоциаций производителей ореховых культур Олег Тырсынэ.

"Грецкий орех при правильном уходе и благоприятных погодных условиях дает урожайность до 3-4 тонн ядер с гектара. Это максимальный урожай. Если посчитать, по какой цене продается килограмм чищенного ореха или плода в скорлупе, это - интересный бизнес", - сообщил собеседник. © Sputnik / Тимур Селиванов Гибрид ореха и яблока: в Молдове вывели необычный фрукт

По словам специалиста, республике повезло с плодородными почвами, необходимыми для культивации грецкого ореха. Но иногда не везет с погодными факторами, а именно - с засухой.

Большой запас минералов в почвах позволяет аграриям применять меньше пестицидов и других вредных удобрений для выращивания этой культуры, что делает грецкие орехи молдавского производства наиболее конкурентоспособными на мировых рынках. Молдавские плоды находятся на лидирующих позициях в мире по качеству ядер, а по объемам производства наши аграрии уступают только своим коллегам из США и Чили.

Плантации грецкого ореха в Молдове занимают порядка 16-17 тысяч гектаров, еще около 13 тысяч гектаров приходится на долю посадок вдоль дорог и в лесах.

Тырсынэ развеял опасения многих граждан страны о том, что плоды, собранные с деревьев, высаженных вдоль большинства молдавских трасс в 70-80 годы прошлого столетия, опасны для здоровья и содержат в себе большое число вредных веществ, в том числе тяжелых металлов.

"Недавно было проведено исследование грецких орехов, собранных на разных отрезках возле трасс в республике. Выяснилось, что по своему содержанию эти ядра ничем не отличаются от плодов, собранных в садах. Орех - такая культура, которая в отличие от фруктов, не впитывает так сильно вредоносные для организма вещества", - уточнил Тырсынэ.

Молдавские аграрии находятся в преимущественном положении, поскольку у нас в стране есть собственные сорта грецких орехов, которые позволяют собирать неплохой урожай даже в условиях неблагоприятных погодных условиях, которые господствовали в нынешнем году. Более того, многие отечественные ореховоды применяют современные методы борьбы с вредителями и заболеваниями, которые страдают эти деревья.

Если в 60-е годы прошлого столетия в республике появились такие сорта, как "Казаку", "Костюжанский", "Скиносский" и другие 8 сортов, которые на тот момент были наиболее урожайными. На данный момент в республике ореховоды предпочитают использовать более современные сорта, такие, как американские "Чандлер" или "Калифорния". Но поистине гордостью молдавского ореховодоства можно назвать такие сорта, как "Песчанский" и "Когэлничану".

В нынешнем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий неурожай грецких орехов в старне может составить до 40-45 процентов по сравнению с тем, что ожидали аграрии весной. Это может отразиться на ценах на внутреннем рынке страны (за килограмм ядер придется заплатить на 10-12 процентов больше). Однако, что касается экспортных поставок грецкого ореха, тут рост цен будет совсем незначительным, поскольку в странах Латинской Америки и в США с урожаем ситуация - лучше, чем в Молдове.

В отличие от садов грецкого ореха, плантации миндаля (их в РМ более 2 тысяч гектаров) расположены относительно компактно – на севере и юге страны, в сравнительно крупных хозяйствах – от нескольких десятков до сотни гектаров. Кроме того, молдавские производители миндаля в последние несколько лет довольно активно кооперируются – создают маркетинговые группы ради получения донорских грантов и дополнительных госсубсидий. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Вниманию граждан Молдовы: названы орехи, которые продлевают жизнь

Но при этом лишь немногие из них в значительном количестве экспортируют продукцию (в основном – в Италию). Большая часть молдавского миндаля продается на внутреннем рынке – производителям конфет и кондитерских изделий, а также супермаркетам. Проблема в том, что и в Евросоюзе, и тем более – в Молдове, потребители едва ли станут больше покупать и дороже платить за продукт не первой необходимости.

Диетологи отмечают, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

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