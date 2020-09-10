Нацбанк принял важное решение: базисная ставка снова снизилась

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы снизил на 0,25 процентных пункта базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, до 2,75%.

Это решение, как пояснили в структуре, носит стимулирующий характер и направлено на достижение фундаментальной цели Нацбанка, а также на поддержку процесса кредитования для поддержания совокупного внутреннего спроса и, соответственно, национальной экономики.

Процентная ставка по кредитам overnight понижена с 5,5% до 5,25%, а депозитам overnight - с 0,5% до 0,25%.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте, будет повышена до 30% от расчетной базы на период 16 октября - 15 ноября 2020 года и, соответственно, 16 ноября - 15 декабря, то есть по 1,5 процентных пункта.

"Таким образом, Национальный банк использует весь арсенал инструментов денежной политики для удержания инфляции в диапазоне целевого показателя в 5% годовых", - отметили в Нацбанке.

Следует отметить, что в последний раз регулятор менял базисную ставку рефинансирования 6 августа, когда она была уменьшена с 3,25% до 3% годовых и достигла своего исторического минимума.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova