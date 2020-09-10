Как изменились цены на продукты питания и медикаменты — инфляция в августе

Годовая инфляция в последний месяц лета не преодолела планку в четыре процента, сообщает официальная статистика.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. В августе средние потребительские цены в Молдове снизились в целом на 0,78 процента. Понижение обусловлено падением цен на продовольствие на 1,13 процента, на непродовольственные товары (0,3 процента) и услуги населению (0,94 процента). Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, в августе 2020 года годовая инфляция (за последние 12 месяцев) составила 3,45 процента. В течение этого периода цены на продукты питания выросли почти на 8 процентов.

В августе цены заметнее всего уменьшились на овощи и фрукты.

В том числе на картофель - на 12 процентов, баклажаны - на 16 процентов, свекла - на 13 процентов, чеснок - на 10,5 процента, болгарский перец - на 10 процентов, помидоры - на 6 процентов.

В то же время, выросли цены на огурцы - на 2,6%, куриные яйца - на 2,4 процента, подсолнечное масло - на 1,5 процента, цельное молоко и сыр - по 0,6 процента, мясо, мясные полуфабрикаты и консервы - 0,5 процента.

Некоторое повышение цен произошло на медикаменты, медицинские приборы, телефоны, письменные принадлежности, настенные часы, предметы санитарии и гигиены, игрушки стройматериалы - до 2 процентов.

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