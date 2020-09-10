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Водители фур. Архивное фото

Россия согласилась на досрочную выдачу "дозволов" молдавским перевозчикам

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200910/31626589/russia-soglasilas-dosrochnuyu-vydachu-dozvolov-moldavskim-perevozchikam.html

Хорошая новость под вечер четверга: уже в сентябре молдавские транспортники смогут использовать 4 тысячи авторизаций, которые были предусмотрены на четвертый квартал 2020-го.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Российские партнеры согласились на досрочную выдачу авторизаций ("дозволов") на международные перевозки молдавских товаров в РФ. Об этом сообщили в четверг в Министерстве экономики и инфраструктуры республики.

"В результате переговоров Минэкономики с представителями Минтранспорта РФ российская сторона согласилась с тем, что молдавские перевозчики могут досрочно использовать квоту авторизаций, которые должны быть выданы с 1 октября 2020 года", - отметили в министерстве.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, молдавские транспортники уже в сентябре смогут использовать те 4 тысячи разрешений, которые были предусмотрены на четвертый квартал 2020-го.

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В нынешнем году Молдова может использовать 16 тысяч авторизаций: 8 000 - в первом полугодии и по 4 000 на последние два квартала. Это предусматривают договоренности, достигнутые в рамках заседания молдавско-российской комиссии в области международного автомобильного транспорта от 6 ноября 2019-го.

"Однако к концу мая квота в 8 000 авторизаций на перевозку товаров, выданных Российской Федерацией на первое полугодие 2020-го, уже была исчерпана, поэтому перевозчики рисковали остаться без возможности доставлять грузы на российский рынок", - отметили в молдавском Минэкономики.

Квота авторизаций на международную перевозку товаров в Россию ежегодно согласовывается между Молдовой и РФ во время заседаний совместных профильных комиссий. В прошлом году Москва увеличила количество разрешений. Если в 2019 году квота составляла 15 000 авторизаций, то на 2020-й – 16 000.

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