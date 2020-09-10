Курс валют на пятницу: доллар встает на цыпочки, евро подпрыгивает

В Нацбанке рассказали о поведении основных иностранных платежных средств по отношению молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 11 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится рост в цене всех основных иностранных валют, кроме украинской гривны, которая несколько подешевеет по отношению к молдавскому лею.

Доллар США подорожает менее, чем на один бан и установится на отметке 16,6313 лея.

Такая же динамика, но более выраженная, будет характерна для европейской валюты — она прибавит четырнадцать банов и будет стоить 19,68903 лея.

Украинская валюта упадет в цене и будет торговаться по 0,5973 молдавских лея за одну единицу.

Румынский лей подрастет и будет стоить 4,0531 по отношению к молдавской национальной валюте.

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,2212 лея.

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