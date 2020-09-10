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Девушка работает за ноутбуком.

Против зарплаты "в конвертах" — в РМ вводят электронный реестр работников

© Sputnik / Владимир Песня
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200910/31626998/protiv-zarplaty-v-konvertakh-v-rm-vvodyat-elektronniy-reestr-rabotnikov.html

На заседании правительства в четверг принята концепция автоматизированной системы учета рабочей силы в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Члены кабинета министров в четверг одобрили концепцию создания автоматизированной информационной системы "Электронный реестр работников".

Создание такой базы данных позволить улучшить мониторинг рынка труда в Республике Молдова и обеспечит прозрачность при выплате заработной платы.

По словам госсекретаря Минфина Татьяны Иванишиной, проект обеспечит сохранение истории трудовых отношений, которая будет обновляться в режиме реального времени. Таким образом правительство намерено бороться с выплатой в "конвертах" и ухода от уплаты налогов.

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Планируется, что система станет обязательной с 1 января 2021 года для нескольких структур. В их число вошли Министерство финансов и подведомственные ему учреждения, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальная касса социального страхования, Национальная касса медицинского страхования.

С 1 июля 2021 года система будет внедрена во всех государственных органах.

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Теги:
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