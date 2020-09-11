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Несмотря на жаркие споры: парламент утвердил поправки в госбюджет Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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Парламент дал "зеленый свет" очередным поправкам в государственный бюджет республики на текущий год.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Поправки в Закон о государственном бюджете Молдовы на 2020 год одобрены парламентом. За это решение проголосовали во втором чтении 59 депутатов.

"Проект проголосован во втором чтении. 59 голосов "за", -сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная. 

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Согласно одобренным поправкам, доходы госбюджета составят 37,2 миллиарда леев, расходы - более 53 миллиардов. Дефицит - 15,9 миллиарда леев.

Накануне правительство одобрило предложенные депутатами после первого чтения поправки к проекту изменений в главный экономический документ страны. Из 46 поправок, которые предусматривали как финансовые средства, так и перераспределение ассигнований, а также предложение об изменении направления финансовых, выделенных местным властям, кабинет министров поддержал только восемь, из которых семь полностью и одну частично. Правительство не согласилось с изменениями, которые предусматривают сокращение бюджета на дорожную инфраструктуру.

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При голосовании проекта с поправками в бюджет во втором чтении в парламенте стало жарко. Некоторые депутаты решили поспорить, почему по предложенным им изменениям кабмин дал отрицательное заключение.

"После его утверждения в декабре прошлого года многие парламентарии оказались не удовлетворены тем, что появились технические ошибки. И они не были исправлены при изменении бюджета в апреле и в июле. Ждали изменения бюджета. Сейчас все эти эти недостатки были устранены. Все предложения депутатов по изменению назначения платежа по примэриям, по первому и второму уровням были изменены. Не были приняты те, которые связаны с увеличением сумм", - заявил глава комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Исходя из предложенных корректировок доходы госбюджета на 2020 год сокращаются на 649,5 миллиона леев, расходы – на 1,85 миллиарда леев, а дефицит – на 1,2 миллиарда леев. Согласно предположениям, доходы госбюджета составят порядка 37,2 миллиарда леев, то есть минус 1,7% в сравнении с утвержденными ранее поправками. Предлагаемые сейчас изменения включают как снижение, так и увеличение доходов.

Что касается статьи расходов, то ее сократили в общей сложности на 1,8 миллиарда леев - до 53,2 миллиарда леев.

Ранее вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца заявлял, что в номинальном выражении дефицит бюджета составит 15,99 миллиарда леев или 7,8% ВВП.

Как пояснили в парламенте, основные факторы, которые повлияли на внесение изменений в главный экономический документ страны, связаны с пересмотром макроэкономических показателей; развития национальной экономики, на которую оказывают влияние пандемия COVID-19; сокращение расходов на некоторые неприоритетные программы; дополнительная поддержка сельхозпроизводителей путем возврата НДС; корректировка фондов обязательного медицинского страхования и бюджета государственного социального страхования, в том числе для увеличения размера единовременной помощи для получателей пенсий с 700 до 900 леев.

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Теги:
поправки, бюджет


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