Несмотря на жаркие споры: парламент утвердил поправки в госбюджет Молдовы

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Поправки в Закон о государственном бюджете Молдовы на 2020 год одобрены парламентом. За это решение проголосовали во втором чтении 59 депутатов.
"Проект проголосован во втором чтении. 59 голосов "за", -сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная.
Накануне правительство одобрило предложенные депутатами после первого чтения поправки к проекту изменений в главный экономический документ страны. Из 46 поправок, которые предусматривали как финансовые средства, так и перераспределение ассигнований, а также предложение об изменении направления финансовых, выделенных местным властям, кабинет министров поддержал только восемь, из которых семь полностью и одну частично. Правительство не согласилось с изменениями, которые предусматривают сокращение бюджета на дорожную инфраструктуру.
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При голосовании проекта с поправками в бюджет во втором чтении в парламенте стало жарко. Некоторые депутаты решили поспорить, почему по предложенным им изменениям кабмин дал отрицательное заключение.
"После его утверждения в декабре прошлого года многие парламентарии оказались не удовлетворены тем, что появились технические ошибки. И они не были исправлены при изменении бюджета в апреле и в июле. Ждали изменения бюджета. Сейчас все эти эти недостатки были устранены. Все предложения депутатов по изменению назначения платежа по примэриям, по первому и второму уровням были изменены. Не были приняты те, которые связаны с увеличением сумм", - заявил глава комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
Что касается статьи расходов, то ее сократили в общей сложности на 1,8 миллиарда леев - до 53,2 миллиарда леев.
Ранее вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца заявлял, что в номинальном выражении дефицит бюджета составит 15,99 миллиарда леев или 7,8% ВВП.
Как пояснили в парламенте, основные факторы, которые повлияли на внесение изменений в главный экономический документ страны, связаны с пересмотром макроэкономических показателей; развития национальной экономики, на которую оказывают влияние пандемия COVID-19; сокращение расходов на некоторые неприоритетные программы; дополнительная поддержка сельхозпроизводителей путем возврата НДС; корректировка фондов обязательного медицинского страхования и бюджета государственного социального страхования, в том числе для увеличения размера единовременной помощи для получателей пенсий с 700 до 900 леев.
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