В двух районах идут работы по созданию промышленных платформ

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Делегация Министерства экономики и инфраструктуры осмотрела участки в районах Новые Анены и Басарабяска, где будут созданы многофункциональные промышленные платформы.

Глава Минэкономики Сержиу Райлян обсудил с местными властями ход работ по созданию инженерной инфраструктуры, строительства и обустройства телекоммуникационных сетей, систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, транспортных путей, а также административно-правовые условия работы платформ.

Многофункциональная промышленная зона в Новоаненском районе будет расположена за пределами города на площади более 5 гектаров, с выходом на автомобильную трассу M5-R3 Кишинев-Тирасполь.

Вторая территория площадью 9,7 гектара расположена в городе Басарабяска.

Пилотная программа по созданию 16 многофункциональных промышленных платформ разрабатывается Министерством экономики и инфраструктуры.

Площадки планируется создать в районах с низким уровнем индустриализации, где нет индустриальных парков и свободных экономических зон. В настоящее время большая часть промышленного производства сосредоточена в Кишиневе - 54 процента, и в Бельцах - 12 процентов.

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