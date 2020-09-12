Молдавские рестораны теряют лучших сотрудников: что ждет сферу общепита

Пандемия нанесла сокрушительный удар по ресторанному бизнесу: заполняемость заведений резко упала, а вместе с ней и доходы. Многие работники остались без средств к существованию и были вынуждены уехать за границу. Выживет ли этот сектор экономики - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Георгий Макарь проработал в секторе HoReCa (отели, рестораны и кафе) более 8 лет. За это время он сумел накопить значительный опыт в данной сфере и стать настоящим профессионалом - одним из самых известных в Молдове. Его путь начался с позиции обычного повара, затем он стал шеф-поваром, а последние два года вел целую сеть ресторанов.

Казалось бы, все складывалось идеально: Георгий находился на пике своей карьеры, его жена, работающая в данной сфере официанткой, ждала ребенка, а впереди открывались радужные перспективы. Но в один момент все резко изменилось: заведения, где трудился мужчина, закрылись из-за пандемии, а семья осталась без доходов.

© Photo : Arhiva personală / Gheorghe Macari Георгий Макарь с супругой

В начале он думал, что это временно, и скоро все наладится. Просидев несколько недель дома, Георгий понял, что открытие ресторанов откладывается, а ситуация намного серьезнее, чем он предполагал.

"Я начал беспокоиться, так как знал, что жена беременна, а я отвечаю за семью. Нужно было что-то решать. Работники сферы общепита оказались одними из самых пострадавших в результате кризиса. Рестораны три месяца были закрыты, а государство за все это время не выплатило никаких пособий", - рассказал Георгий Макарь для Sputnik Молдова.

Обстоятельства вынудили мужчину принять тяжелое решение - уехать на работу за границу. Так он оказался в Венгрии, где трудится в одном из местных ресторанов и маленьком отеле.

"Я никогда не думал о том, что покину страну, я хотел жить и работать дома. Это было непросто: пришлось оставить в Молдове беременную жену, родителей и братьев. Здесь, в Венгрии, рестораны были закрыты всего месяц, а во время карантина работала доставка, кэйтеринг и обслуживание на вынос. Те, кто не был задействован в этих видах активности, получили материальную помощь от государства", - поделился Георгий.

Он очень хочет вернуться домой, но не сможет это сделать, пока ситуация в стране не наладится. В таком же положении оказались тысячи сотрудников молдавской сферы общепита, оставшихся без работы по причине пандемии.

Сектор теряет лучших сотрудников

В настоящее время отечественные кафе и рестораны работают в убыток: по словам администраторов, заполняемость составляет всего 30-40 процентов от прежнего объема. Тревожным звонком является тот факт, что заведения лишаются не только доходов, но и лучших специалистов.

Это подтвердил основатель нескольких сетей ресторанов в Кишиневе Дмитрий Чеботареску.

"От меня ушли несколько высококлассных специалистов: у них накопились долги, и они были вынуждены уехать на заработки за границу. Сейчас ребята работают в отелях Венгрии, Великобритании. Это профессионалы, которых я больше никогда не смогу вернуть. У меня нет возможности взять на себя роль правительства и позаботиться о 50 тысячах семей, чьи доходы зависят от сектора HoReCa", - заявил он для Sputnik Молдова.

Уехавших сотрудников заменить практически некем: на их место пришли те, кто не обладает необходимым опытом и квалификацией, а некоторые даже не умеют готовить. И это - комплексная проблема, которая ставит под угрозу всю сферу общепита.

"Многие из тех, кого мы сейчас наняли, даже с мамалыгой не справятся, и это очень грустно. И где мне теперь взять специалистов, чтобы сохранить уровень заведения, а мои клиенты остались довольны? Мы имеем дело с деградацией кадров, целой системы: так мы можем потерять саму культуру кулинарии", - отметил Чеботареску.

Бизнесмен добавил, что в отличие от многих своих коллег он не опустил руки и сделал все, чтобы выстоять перед лицом кризиса.

"Мы постарались подстроиться под новые реалии. Сейчас мы совершенствуем сам принцип работы и наши услуги, и для этого нам нужны способные люди и сильная команда", - заключил собеседник.

Мрачные перспективы

Ситуация в секторе HoReCa остается удручающей: согласно данным Национального бюро статистики во втором триместре текущего года количество сотрудников, задействованных в сфере общепита, снизилось на 60 процентов. Другими словами, 6 из 10 потеряли свое место работы.

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки рассказала Sputnik Молдова, что в данном случае речь идет не о увольнениях, а о так называемом феномене технической безработицы. Трудовые договора работников были заморожены до лучших времен, пока рестораны снова не заработают в полную силу. Но несомненно одно: никто не знает, когда именно это случится.

"В настоящий момент около 60 процентов всего спектра услуг ресторанов остаются невостребованными. Несмотря на то, что разрешается проведение праздничных мероприятий: без танцев, с музыкальным сопровождением и соблюдением дистанции между гостями, подобных заказов мало. Так как мы загружены всего на 40 процентов, то и не нуждаемся в большом количестве сотрудников. Если раньше на террасе вместимостью 30 человек работали три официанта, то теперь всего один. Многие работники остаются в режиме ожидания до того момента, пока не будут сняты все ограничения", - заявила Засавицки.

Владельцы заведений общепита сетуют на то, что в условиях неопределенности они не могут выстраивать дальнейшую стратегию развития.

"Возвращение к полному режиму работы зависит не от предпринимателей: соответствующие решения принимает Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению. Мы просто живем сегодняшним днем, у нас нет возможности что-либо прогнозировать и планировать", - отметила собеседница.

Как бы тяжело ни давалось решение о сокращении сотрудников, многие компании вынуждены идти на этот шаг, так как не видят другого выхода.

"Многие владельцы ресторанов инвестируют в своих сотрудников. Никто не хочет терять команду, которая формировалась на протяжении долгих лет с помощью кропотливой работы. В то же время, работодатели не могут обеспечить им уверенность в завтрашнем дне, так как сами не знают, что будет дальше. Ситуацию осложняет и тот факт, что в другом месте найти сейчас работу тоже сложно: то есть, эти люди уходят фактически в никуда", - заключила Засавицки.

Напомним, что рестораны и кафе в Молдове прекратили свою деятельность 16 марта текущего года, а многие собственники несколько раз протестовали против данного решения перед зданием правительства.

Заведения общепита возобновили свою деятельность 15 июня, но ситуация по-прежнему далека от идеальной. Ранее эксперты прогнозировали, что около 60 процентов предприятий сектора HoReCa исчезнут с рынка до конца года.

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