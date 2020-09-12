11:36 12 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса

Молдавские рестораны теряют лучших сотрудников: что ждет сферу общепита

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Экономика
Получить короткую ссылку
9801
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200912/31619374/moldavskie-restorany-teryayut-luchshikh-sotrudnikov-chto-zhdet-sferu-obschepita.html

Пандемия нанесла сокрушительный удар по ресторанному бизнесу: заполняемость заведений резко упала, а вместе с ней и доходы. Многие работники остались без средств к существованию и были вынуждены уехать за границу. Выживет ли этот сектор экономики - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Георгий Макарь проработал в секторе HoReCa (отели, рестораны и кафе) более 8 лет. За это время он сумел накопить значительный опыт в данной сфере и стать настоящим профессионалом - одним из самых известных в Молдове. Его путь начался с позиции обычного повара, затем он стал шеф-поваром, а последние два года вел целую сеть ресторанов.  

Казалось бы, все складывалось идеально: Георгий находился на пике своей карьеры, его жена, работающая в данной сфере официанткой, ждала ребенка, а впереди открывались радужные перспективы. Но в один момент все резко изменилось: заведения, где трудился мужчина, закрылись из-за пандемии, а семья осталась без доходов.

Gheorghe Macari și soția sa
© Photo : Arhiva personală / Gheorghe Macari
Георгий Макарь с супругой

В начале он думал, что это временно, и скоро все наладится. Просидев несколько недель дома, Георгий понял, что открытие ресторанов откладывается, а ситуация намного серьезнее, чем он предполагал.

"Я начал беспокоиться, так как знал, что жена беременна, а я отвечаю за семью. Нужно было что-то решать. Работники сферы общепита оказались одними из самых пострадавших в результате кризиса. Рестораны три месяца были закрыты, а государство за все это время не выплатило никаких пособий", - рассказал Георгий Макарь для Sputnik Молдова

Работа ресторанов в условиях пандемии
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
"Спасение утопающих". Как выживают молдавские рестораны в период пандемии
Обстоятельства вынудили мужчину принять тяжелое решение - уехать на работу за границу. Так он оказался в Венгрии, где трудится в одном из местных ресторанов и маленьком отеле. 

"Я никогда не думал о том, что покину страну, я хотел жить и работать дома. Это было непросто: пришлось оставить в Молдове беременную жену, родителей и братьев. Здесь, в Венгрии, рестораны были закрыты всего месяц, а во время карантина работала доставка, кэйтеринг и обслуживание на вынос. Те, кто не был задействован в этих видах активности, получили материальную помощь от государства", - поделился Георгий.

Он очень хочет вернуться домой, но не сможет это сделать, пока ситуация в стране не наладится. В таком же положении оказались тысячи сотрудников молдавской сферы общепита, оставшихся без работы по причине пандемии. 

Сектор теряет лучших сотрудников

В настоящее время отечественные кафе и рестораны работают в убыток: по словам администраторов, заполняемость составляет всего 30-40 процентов от прежнего объема. Тревожным звонком является тот факт, что заведения лишаются не только доходов, но и лучших специалистов. 

Это подтвердил основатель нескольких сетей ресторанов в Кишиневе Дмитрий Чеботареску. 

"От меня ушли несколько высококлассных специалистов: у них накопились долги, и они были вынуждены уехать на заработки за границу. Сейчас ребята работают в отелях Венгрии, Великобритании. Это профессионалы, которых я больше никогда не смогу вернуть. У меня нет возможности взять на себя роль правительства и позаботиться о 50 тысячах семей, чьи доходы зависят от сектора HoReCa", - заявил он для Sputnik Молдова

Уехавших сотрудников заменить практически некем: на их место пришли те, кто не обладает необходимым опытом и квалификацией, а некоторые даже не умеют готовить. И это - комплексная проблема, которая ставит под угрозу всю сферу общепита. 

Ресторан. Архивное фото.
© CC0 / Pixabay / olafBroeker
Сокращение НДС для сектора HoReCa: мнение эксперта
"Многие из тех, кого мы сейчас наняли, даже с мамалыгой не справятся, и это очень грустно. И где мне теперь взять специалистов, чтобы сохранить уровень заведения, а мои клиенты остались довольны? Мы имеем дело с деградацией кадров, целой системы: так мы можем потерять саму культуру кулинарии", - отметил Чеботареску. 

Бизнесмен добавил, что в отличие от многих своих коллег он не опустил руки и сделал все, чтобы выстоять перед лицом кризиса.

"Мы постарались подстроиться под новые реалии. Сейчас мы совершенствуем сам принцип работы и наши услуги, и для этого нам нужны способные люди и сильная команда", - заключил собеседник.  

Мрачные перспективы

Ситуация в секторе HoReCa остается удручающей: согласно данным Национального бюро статистики во втором триместре текущего года количество сотрудников, задействованных в сфере общепита, снизилось на 60 процентов. Другими словами, 6 из 10 потеряли свое место работы. 

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки рассказала Sputnik Молдова, что в данном случае речь идет не о увольнениях, а о так называемом феномене технической безработицы. Трудовые договора работников были заморожены до лучших времен, пока рестораны снова не заработают в полную силу. Но несомненно одно: никто не знает, когда именно это случится. 

"В настоящий момент около 60 процентов всего спектра услуг ресторанов остаются невостребованными. Несмотря на то, что разрешается проведение праздничных мероприятий: без танцев, с музыкальным сопровождением и соблюдением дистанции между гостями, подобных заказов мало. Так как мы загружены всего на 40 процентов, то и не нуждаемся в большом количестве сотрудников. Если раньше на террасе вместимостью 30 человек работали три официанта, то теперь всего один. Многие работники остаются в режиме ожидания до того момента, пока не будут сняты все ограничения", - заявила Засавицки.

Владельцы заведений общепита сетуют на то, что в условиях неопределенности они не могут выстраивать дальнейшую стратегию развития. 

"Возвращение к полному режиму работы зависит не от предпринимателей: соответствующие решения принимает Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению. Мы просто живем сегодняшним днем, у нас нет возможности что-либо прогнозировать и планировать", - отметила собеседница. 

Ярмарка вакансий
© Sputnik / Vladimir Semenuk
Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок труда в Молдове
Как бы тяжело ни давалось решение о сокращении сотрудников, многие компании вынуждены идти на этот шаг, так как не видят другого выхода.

"Многие владельцы ресторанов инвестируют в своих сотрудников. Никто не хочет терять команду, которая формировалась на протяжении долгих лет с помощью кропотливой работы. В то же время, работодатели не могут обеспечить им уверенность в завтрашнем дне, так как сами не знают, что будет дальше. Ситуацию осложняет и тот факт, что в другом месте найти сейчас работу тоже сложно: то есть, эти люди уходят фактически в никуда", - заключила Засавицки.   

Напомним, что рестораны и кафе в Молдове прекратили свою деятельность 16 марта текущего года, а многие собственники несколько раз протестовали против данного решения перед зданием правительства. 

Заведения общепита возобновили свою деятельность 15 июня, но ситуация по-прежнему далека от идеальной. Ранее эксперты прогнозировали, что около 60 процентов предприятий сектора HoReCa исчезнут с рынка до конца года. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана.
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться