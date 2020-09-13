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Что в планах у доллара и евро: курс валют на начало недели

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 13 сентября. После выходных большинство игроков из основной валютной пятерки выйдет окрепшими. Евро, к примеру, подорожает на пять банов и разместится на отметке в 19,7396 лея.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
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Доллар же окажется в плюсе на один бан и будет торговаться по 16,6474 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 14 сентября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2225 лея. Румынский лей станет тверже до 4,0642 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна несколько сдаст позиции - до 0,5964 лея.

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