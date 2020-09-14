Ион Кику: Молдова будет обеспечена хлебом урожая зерновых этого года

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Несмотря на засуху, урожай зерновых в 2020 году достаточен для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом РМ Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной в понедельник.

Глава правительства сообщил, что уже собрано около 620-630 тысяч тонн пшеницы при внутреннем годовом потреблении в 350 тысяч тонн.

"Таким образом, мы видим, что проблема обеспечения Молдовы хлебом не стоит. Более того, есть экспортный потенциал, который составляет около 300 тысяч тонн пшеницы", — сказал Кику.

Кукурузы, по предварительным данным, собрано уже около 800 тысяч тонн при потребности страны в 700 тысяч тонн. Кроме того, собрано около 400 тысяч тонн подсолнечника, что приблизительно соответствует объему внутреннего потребления.

Премьер также заявил, что продолжаются встречи с сельхозпроизводителями, которые получают компенсации за урожай, пострадавший от засухи. Обсуждается вопрос о предоставлении помощи фермерам по зерновым второй группы, оценка ущерба, который нанесла засуха этим культурам, еще не завершена.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova