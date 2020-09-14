11:21 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Подсолнечник после засухи

Ион Кику: Молдова будет обеспечена хлебом урожая зерновых этого года

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/03/31537269.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200914/31659617/ion-kiku-moldova-budet-obespechena-khlebom-iz-urozhaya-etogo-goda.html

Глава правительства заявил, что даже в условиях засухи урожай зерновых позволяет покрыть внутренние потребности страны.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Несмотря на засуху, урожай зерновых в 2020 году достаточен для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом РМ Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной в понедельник.

Подсолнечник после засухи
© Sputnik / Mihai Caraus.
Как последствия засухи в Молдове скажутся на продовольственной безопасности

Глава правительства сообщил, что уже собрано около 620-630 тысяч тонн пшеницы при внутреннем годовом потреблении в 350 тысяч тонн.

"Таким образом, мы видим, что проблема обеспечения Молдовы хлебом не стоит. Более того, есть экспортный потенциал, который составляет около 300 тысяч тонн пшеницы", — сказал Кику.

Кукурузы, по предварительным данным, собрано уже около 800 тысяч тонн при потребности страны в 700 тысяч тонн. Кроме того, собрано около 400 тысяч тонн подсолнечника, что приблизительно соответствует объему внутреннего потребления. 

Премьер также заявил, что продолжаются встречи с сельхозпроизводителями, которые получают компенсации за урожай, пострадавший от засухи. Обсуждается вопрос о предоставлении помощи фермерам по зерновым второй группы, оценка ущерба, который нанесла засуха этим культурам, еще не завершена.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду
Ион Кику рассказал о программе продовольственной безопасности на 2021 год
Теги:
урожай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
Мировой рекорд по трак-пулу установлен в Казани
Шестнадцать тонн на себе: россиянин установил мировой рекорд в трак-пуле
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться