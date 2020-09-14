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Ион Кику

Ион Кику: первый транш помощи ЕС поступит в Молдову до конца сентября

© Photo : Miroslav Rotari.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200914/31660154/Ion-Kiku-pervyy-transh-pomoschi-ES-postupit-v-Moldovu-do-kontsa-sentyabrya.html

Получение второго транша зависит от выполнения Молдовой условий соглашения с Евросоюзом и от утверждения новой программы сотрудничества с МВФ.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику приветствовал ратификацию в парламенте соглашения о предоставлении Молдове помощи Европейского союза на общую сумму в 100 миллионов евро в рамках пакета Omnibus.

Международный валютный фонд
© AFP 2020 / MANDEL NGAN
Есть ли у Молдовы шансы на подписание нового меморандума с МВФ

Первый транш в размере 50 миллионов евро поступит в Молдову до конца сентября, сообщил глава правительства после совместного заседания с участием президента РМ и спикера парламента. Эта тема стала предметом обсуждения и на встрече премьера с главой миссии ЕС в Молдове Петером Михалко.

Следующий транш будет предоставлен Молдове после выполнения шести условий, которые содержатся в соглашении, подписанном в июле правительством РМ.

Кроме того, выделение средств ЕС обусловлено подписанием новой программы сотрудничества с МВФ, сообщил Кику.

 "Сегодня у нас были дискуссии с представителями МВФ по этому вопросу, было подтверждено, что мы выполнили большинство условий. Вместе с тем, есть некоторые элементы, которые еще предстоит оформить в виде законопроектов", — сказал глава кабмина.

Кику подчеркнул, что бюджетная ситуация в Молдове остается сложной. "Ряд источников, за счет которых правительство намерено выполнять бюджетные обязательства, находятся в зоне риска, в том числе российский кредит, который еще не подписан", — отметил он.

Премьер заявил, что правительство приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение государственного бюджета и призвал депутатов парламента проявить ответственность при выдвижении законопроектов, для которых должно быть найдено финансовое обеспечение.

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Теги:
Ион Кику


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