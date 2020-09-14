Ион Кику: первый транш помощи ЕС поступит в Молдову до конца сентября

Получение второго транша зависит от выполнения Молдовой условий соглашения с Евросоюзом и от утверждения новой программы сотрудничества с МВФ.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику приветствовал ратификацию в парламенте соглашения о предоставлении Молдове помощи Европейского союза на общую сумму в 100 миллионов евро в рамках пакета Omnibus.

Первый транш в размере 50 миллионов евро поступит в Молдову до конца сентября, сообщил глава правительства после совместного заседания с участием президента РМ и спикера парламента. Эта тема стала предметом обсуждения и на встрече премьера с главой миссии ЕС в Молдове Петером Михалко.

Следующий транш будет предоставлен Молдове после выполнения шести условий, которые содержатся в соглашении, подписанном в июле правительством РМ.

Кроме того, выделение средств ЕС обусловлено подписанием новой программы сотрудничества с МВФ, сообщил Кику.

"Сегодня у нас были дискуссии с представителями МВФ по этому вопросу, было подтверждено, что мы выполнили большинство условий. Вместе с тем, есть некоторые элементы, которые еще предстоит оформить в виде законопроектов", — сказал глава кабмина.

Кику подчеркнул, что бюджетная ситуация в Молдове остается сложной. "Ряд источников, за счет которых правительство намерено выполнять бюджетные обязательства, находятся в зоне риска, в том числе российский кредит, который еще не подписан", — отметил он.

Премьер заявил, что правительство приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение государственного бюджета и призвал депутатов парламента проявить ответственность при выдвижении законопроектов, для которых должно быть найдено финансовое обеспечение.

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