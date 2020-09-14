Власти изменили госбюджет: к чему готовиться жителям Молдовы

Руководство страны пояснило, зачем надо было вносить поправки в госбюджет страны, какие расходы пришлось урезать, а также на что пришлось выделить дополнительные деньги.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Уменьшение бюджетных расходов не привело к сокращению социальных, а также других, связанных с надлежащим функционированием государства, статей. Об этом в понедельник сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

Одобренные парламентом поправки в главный экономический документ страны стали одной из основных тем еженедельного заседания главы государства, спикера законодательного органа и премьера.

"Мы приветствовали принятие Закона о внесении поправок в бюджет на 2020 год, а также других законов, которые являются частью пакета условий для новой программы с МВФ. Таким образом, корректировка бюджета предусматривает сокращение дефицита с 8,5% до 8%, или с 17,5 миллиарда до 16 миллиардов", - отметил Додон.

По его словам, важно, что уменьшение бюджетных расходов не привело к сокращению социальных и других, связанных с надлежащим функционированием государства, статей. Он обратил внимание, что понижены расходы, которые не будут выполнены до конца года, - большая часть из них приходится на инвестиции, финансируемые из внешних источников.

"Понятно, что, когда сократили бюджетные расходы на 1,6 миллиарда леев, мы не снижали социальные расходы, а также затраты, которые влияли на нормальное функционирование государства", - заявил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

По его словам, в частности, урезаны примерно на 200 миллионов леев расходы на дороги, однако это не коснется госпрограммы Drumuri bune (Хорошие дороги). "То есть, речь идет не о дорогах в населенных пунктах, а дорогах, финансируемых из внешних источников, по которым не успели провести международные конкурсы по отбору победителей", - отметил Кику.

Подняться с колен. Есть ли будущее у экономики Молдовы>>>

Он обратил внимание, что при корректировке бюджета важным моментом стало включение дополнительных статей расходов:

136 миллионов леев на образование – 105 миллионов на дополнительную зарплату учителям и 31 миллион на обеспечение учебных заведений в ноябре-декабре дезинфектантами и другими принадлежностями для предотвращения распространения COVID-19;

свыше 130 миллионов леев выделено на поддержку пенсионеров и получателей других соцпособий. Речь идет о повышении суммы единовременного пособия с 700 до 900 леев. Матпомощь получат порядка 660 тысяч граждан, чья пенсия или пособие не дотягивает до трех тысяч леев. Деньги выплатят в октябре вместе с пенсией;

40 миллионов леев выделено на зарплаты медработников скорой медпомощи.

"Также парламент утвердил повышение наказания за коррупционные действия. Это также одно из условий Международного валютного фонда. То есть, со стороны правительства были выполнены обязательства, за исключением одного законопроекта, который планируем обсудить на этой неделе с МВФ – это довольно комплексный законопроект с многочисленными последствиями, который необходимо обговорить и направить парламенту", - пояснил премьер.

Также глава правительства обратил внимание на тот факт, что парламент проголосовал за дополнительные меры по поддержке сельхозпроизводителей, которые обсуждались властями в августе.

Согласно одобренным поправкам, доходы госбюджета составят 37,2 миллиарда леев, расходы - более 53 миллиардов, а дефицит - 15,9 миллиарда леев.

Кику: эффекты пандемического кризиса ощущаются во всех секторах экономики>>>

По мнению экономического эксперта Виорела Кивриги, сокращения, которые были включены в нынешних условиях в бюджет, не должны вызывать повод для беспокойства.

"Нынешний год оказался довольно сложным для Молдовы, и это нормально, что происходят изменения по некоторым пунктам в зависимости от приоритетов, которые у нас есть. Любой дефицит может нас обеспокоить, но в данном случае, если привело к такой ситуации, значит, законодатели просчитали и расставили приоритеты", - сказал Киврига в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Как считает эксперт, тот факт, что закон принят, свидетельствует о том, что депутаты осознают критическую ситуацию в стране.

Ранее вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца заявлял, что в номинальном выражении дефицит бюджета составит 15,99 миллиарда леев или 7,8% ВВП.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video