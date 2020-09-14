23:22 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Валютный курс.

Курс валют на вторник: доллар и евро уходят вперед, другие подтягиваются

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31460620.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200914/31670888/kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении основных иностранных платежных средств по отношению молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 15 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится рост в цене всех основных иностранных валют, кроме украинской гривны, которая несколько подешевеет по отношению к молдавскому лею.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca
Ионицэ: в Молдове могла бы появиться альтернатива банкам
Доллар США подорожает на один бан и установится на отметке 16,6554 лея.

Также прибавляет в цене и евро, но более основательно: эта валюта подорожает на 4 бана и будет стоить 19,7775 лея.

Украинская валюта упадет в цене и будет торговаться по 0,5943 молдавских лея за одну единицу.

Румынский лей подрастет и будет стоить 4,0717 по отношению к молдавской национальной валюте. 

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,2214 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Олег Тырсынэ - о важности ореховых культур для молдавской экономики
Подняться с колен. Есть ли будущее у экономики Молдовы
Гырбу: выдержит ли наша экономика новый карантин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
Кавказ-2020: китайские военные прибыли в Россию для участия в международных учениях.
Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться