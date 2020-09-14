Курс валют на вторник: доллар и евро уходят вперед, другие подтягиваются

В Нацбанке рассказали о поведении основных иностранных платежных средств по отношению молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 15 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится рост в цене всех основных иностранных валют, кроме украинской гривны, которая несколько подешевеет по отношению к молдавскому лею.

Доллар США подорожает на один бан и установится на отметке 16,6554 лея.

Также прибавляет в цене и евро, но более основательно: эта валюта подорожает на 4 бана и будет стоить 19,7775 лея.

Украинская валюта упадет в цене и будет торговаться по 0,5943 молдавских лея за одну единицу.

Румынский лей подрастет и будет стоить 4,0717 по отношению к молдавской национальной валюте.

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,2214 лея.

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