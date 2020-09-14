От печали до радости, или как коронавирус сказался на свадебном бизнесе

COVID-19 поставил под удар всю сферу услуг, в том числе организаторов брачных церемоний. Без работы оставался целый сегмент специалистов. Официально отмечать торжества разрешили только с этой недели. Что будет, если введут новые ограничения, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Коронавирус затронул многие секторы экономики страны. Больше всего пострадала сфера услуг, в том числе свадебный бизнес.

Молдова – страна, известная не только вином и кулинарными изысками, но и любовью к пышным свадьбам. К этому красивому ритуалу некоторые жители республики подходят с излишним энтузиазмом, пытаясь превзойти соседа или друга по числу гостей, количеству платьев невесты за один вечер, помпезности ресторана, голосистости тамады и крутости фотографов с операторами, снимающих церемонию.

И в такой, так сказать, "гонке вооружений" выигрывают все. И молодые (их "капитал" - яркие воспоминания), и организаторы с ведущими, и съемочная группа, и музыканты. Во всяком случае так было, до коронавируса, который разделил привычный уклад на "до" и "после".

Ах, эта свадьба-свадьба-свадьба пела…

В начале 2020 года в Молдове, согласно информации Агентства государственных услуг, число свадеб даже превышало данные за 2019 год. Однако уже в марте ситуация изменилась. Бракосочетаний стало меньше. И хотя ЗАГСы работали и семейные союзы продолжали оформлять, торжественные гулянья по этому поводу официально разрешили только с 14 сентября.

Впрочем, некоторые все же играли пышные свадьбы, кумэтрии и дни рождения, несмотря на запреты. Сейчас празднования проводить можно, однако есть свои "но". К примеру, число участников мероприятий не должно превышать 50 человек. Кроме того, в обязательном порядке необходимо соблюдать противоэпидемические меры – социальную дистанцию, личную гигиену и этикет.

Короновирусный поворот для "свадебщиков"

Матримониальный бизнес в начале пандемии стремительно пошел на дно. Многие ведущие, музыканты, фотографы и операторы в одночасье остались без работы. Под удар попали и рестораторы. Ведь на период чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа и ЧП в здравоохранении власти наложили запрет на проведение всех торжеств.

"Заказов весной вообще не было. Все, что было запланировано, люди отменяли или переносили. Приходилось на всем экономить, так как это единственный заработок моей семьи", - рассказал один из свадебных операторов.

"Спасало, что были рекламные заказы, какие-то проекты. А вот о свадьбах, крестинах и так далее пришлось забыть. Уже летом молодожены устраивали небольшие съемки. Но это не полноценная работа, как было", - рассказал еще один оператор.

"Меня спас фриланс - ретушь. Здесь заказов в первое время с начала пандемии не было совсем. Уже потом появились привычные заявки на фотосессии", - рассказал фотограф.

"Фото для меня был единственным видом заработка. И как оказалось надеяться исключительно на это оказалось нельзя. Пандемия заставила меня задуматься над тем, чтобы сменить род деятельности. Никто не знает, сколько все это продлится, а жить на что-то надо. А когда сказали, что ожидается вторая волна, стало понятно, что я принял правильное решение", - сказал другой фотограф.

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Если снова карантин..?

Некоторые опасаются, что с новым витком коронавируса власти могут ввести новый карантин. Однако руководство страны уже неоднократно отмечало, что на подобные меры идти не собирается.

Как заявил эксперт в области экономики и занятости населения Дорин Вакуловски в комментарии радиостудии SputnikМолдова, было ожидаемым, что пандемия должна нанести большой ущерб рынку труда.

"Должна была вырасти безработица. Так произошло не только в Молдове, но и во всех странах, где уровень заболеваемости был довольно высоким. Но если проанализировать данные статистики, то безработица выросла, но не существенно. Да, занятность упала, но не существенно. Так говорят статистические данные. Почему так? Потому что уровень занятости у нас в стране заранее был низким", - сказал Вакуловски.

По его словам, уже на протяжении порядка 15 лет в Молдове этот показатель колеблется в районе 40%, тогда как в странах Европы он составляет примерно 70-80%.

Вызванная коронавирусом ситуация, как надеется эксперт, все же будет носить временный характер. Как только спрос возобновится в том же объеме, то и сфера услуг войдет в прежнюю колею.

"Думаю, что второй раз карантин не введут, несмотря на то, что число заражений растет. Это слишком большой риск. Население не поймет и не поддержит эти меры… Мы должны научиться жить в условиях коронавируса", - считает Вакуловски.

Как отметил председатель национальной Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, карантинные меры не самым благополучным образом отражаются на жителях страны, и новые ограничения создадут дополнительные проблемы к уже реально существующим.

"Есть страны, где не вводили такие строгие меры, и у них показатели не хуже, чем в Молдове", - заявил эксперт, добавив, что запретительные меры в Молдове ничего не дают, а распространение инфекции напрямую зависит от среднего культурно-образовательного уровня населения, от того, насколько в обществе соблюдаются меры гигиены и санитарии.

Как считает эксперт, людям нужно постоянно напоминать, что следует соблюдать социальную дистанцию, чаще дезинфицировать руки, проявлять сознательность к рекомендациям врачей по противодействию вирусу. А карательные меры, по мнению социолога, в нашем обществе ни к чему не приведут.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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