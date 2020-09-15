Бизнес переживает непростые времена: поможет решение Нацбанка

Как в условиях кризиса выживает молдавский бизнес, насколько повлияет решение Нацбанка по денежно-кредитной политике, и какой тактики придерживаться предпринимателям. Все это корреспондент Sputnik выяснял у экономистов.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Базисная ставка рефинансирования достигла исторического минимума в 2,75%, заявил Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

Базисная ставка в разное время составляла 12% и даже 20%. Это происходило потому, что Национальный банк использовал данную меру, как инструмент денежной стерилизации в условиях, когда денежная масса в обращении превышала определенный порог, пояснил собеседник.

"Снижение базисной ставки облегчит получение банковских кредитов, которые станут более доступными, и будет стимулировать экономику за счет увеличения спроса и покупательной способности в результате увеличения доступной ликвидности", - считает эксперт.

По его словам, такая мера поможет снизить затраты на различные финансовые инструменты, включая заемную способность государственного сектора для покрытия дефицита бюджета.

Экономический эксперт Виорел Гырбу отметил в комментарии Sputnik, что новое снижение базисной ставки приведет к удешевлению кредитов, однако все же влияние этой меры Нацбанка на экономику будет незначительным.

"Снижение базисной ставки имеет положительный эффект, поскольку благодаря этому механизму кредиты, предлагаемые предпринимателям, становятся дешевле. Однако ожидаю, что влияние этой меры на экономику будет незначительным", - сказал Гырбу.

Он обратил внимание, что в Молдове денежная политика, как правило, не предполагает активного воздействия на экономическое развитие. Как считает эксперт, по-прежнему необходимы согласованные действия других участников, правительству нужно предпринимать какие-то действия.

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Тактика бизнеса

Молдавская экономика переживает не лучшие времена. На ситуацию повлияли пандемический кризис и спровоцированный им экономический, а также продолжительная засуха.

"Во времена неопределенности лучшая тактика - подождать и сэкономить ресурсы, пока не появятся четкие возможности для бизнеса. То же самое и с национальной экономикой – инвестиций делается немного", - отметил Гырбу.

Собеседник добавил, что сейчас в Молдове наблюдается рост оборота в IT-секторе, связи и сопутствующего оборудования. "Это естественно, потому что многие люди изменили свой стиль работы. Если данное изменение будет продолжительным, будет видно. Опять же, не думаю - мы вернемся к обычному бизнесу, наше общество слишком инертно", - считает эксперт.

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В ситуации экономического кризиса в первую очередь необходимо оценить способность восстановления, отметил экономист Роман Киркэ.

"Если сектор находится в упадке, то скорее всего надо придерживаться стратегии "выхода" или перепрофилирования. Если есть потенциал возврата, то дешевые кредиты (плюс субсидированные проценты) являются важным внешним источником реструктуризации / развития бизнеса", - добавил эксперт.

Решение Нацбанка

В начале сентября Национальный банк Молдовы снизил на 0,25 процентных пункта базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, до 2,75%.

Это решение, как пояснили в структуре, носит стимулирующий характер и направлено на достижение фундаментальной цели Нацбанка, а также на поддержку процесса кредитования для поддержания совокупного внутреннего спроса и, соответственно, национальной экономики.

"Таким образом, Национальный банк использует весь арсенал инструментов денежной политики для удержания инфляции в диапазоне целевого показателя в 5% годовых", - отметили в Нацбанке.

Следует отметить, что в последний раз регулятор менял базисную ставку рефинансирования 6 августа, когда она была уменьшена с 3,25% до 3% годовых и достигла своего исторического минимума.

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