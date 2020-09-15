Сколько газа потребляет Молдова: официальные данные

По данным "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный природный газ составил с начала года 2,785 миллиарда леев и покрывает 98,6% текущих поставок.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Объем потребления природного газа в августе текущего года составил 28,4 миллионов кубометров, что на 1,4% ниже показателей за аналогичный период 2019-го. Такие данные приводит пресс-служба компании "Молдовагаз".

"В то же время по сравнению с июлем текущего года этот показатель уменьшился на 0,5 миллиона кубических метров, или примерно на 1,7%", - уточнили в компании.

Бытовые потребители погасили 98% выставленных в счетах сумм. Доля платежей юридических лиц достигла 97,8%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 99,84%.

"За отчетный период от сети было отключено 77 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 195,8 тысячи леев. При этом 37 потребителям выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок", - заключили в "Молдовагаз".

Ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в четвертом квартале 2020 года закупочная цена на природный газ для республики понизится, что даст возможность уменьшить и тариф для местных потребителей.

Как подчеркнул собеседник, уже в ближайшее время в Национальное агентство по регулированию в энергетике будет подан запрос на пересмотр тарифа. По словам Чебана, его можно снизить на 7-8%, такие цифры получаются на основе подсчетов специалистов "Молдовагаз".

Как уточнил глава предприятия, главный фактор для понижения тарифа– это снижение цены закупки "голубого топлива".

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

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