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Центральный рынок.

Минэкономики предлагает держателям патентов перейти на самозанятость

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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Система предпринимательства на основе патентов десятилетиями порождала проблемы и скандалы. Власти пытаются "мягко" перевести держателей патентов на другую нормативную базу.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Розничные торговцы, работающие по предпринимательскому патенту, скоро получат привлекательную нормативную базу для перехода к самозанятости.

Об этом заявило Министерство экономики и инфраструктуры.

Дорин Вакуловски.
© Sputnik / Rodion Proca
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Патентообладатели переходят на самозанятость неохотно — к концу прошлого года число держателей хотя бы одного действующего патента составило более 14 тысяч, а физических лиц, зарегистрированных на условиях самозанятости — всего около 1,6 тысяч, по данным Госналогслужбы.

Чтобы повысить привлекательность новой формы деятельности, Минэкономики разработало поправки к законодательству, которые предложат мелким предпринимателям ряд преимуществ.

Среди них — мораторий на контроль, освобождение от подоходного налога, снижение фискальных санкций (в том числе за незначительные нарушения в процессе использования кассовых аппаратов), увеличение годового потолка продаж на основе самостоятельной предпринимательской деятельности с 600 тысяч леев до 1,2 миллиона леев.

В министерстве ожидают, что благодаря поправкам в ближайшие два года около 7 тысяч держателей патентов в торговле выберут самостоятельную занятость или другие формы предпринимательства — крайний срок для перехода сохранится до 31 декабря 2022 года.

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Теги:
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