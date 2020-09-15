Курс валют на среду: доллар споткнулся, евро идет вперед

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 16 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится падение американского доллара, а евро вырастет в цене.

Доллар США подешевеет на три бана и установится на отметке 16,6267 лея.

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подорожает менее, чем на один бан и будет стоить 19,7824 лея.

Украинская гривна станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5929 лея.

Румынский лей, напротив, несколько приободрится и поднимет планку до 4,0725 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2216 лея.

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