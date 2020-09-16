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ВВП Молдовы сократился в первом полугодии: за счет чего произошел спад

© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200916/31691113/vvp-moldova-sokratilsya-v-pervom-polugodii-za-schet-chego-proizoshel-spad.html

Согласно последним корректировкам в главном экономическом документе страны, в номинальном выражении дефицит бюджета составит 15,99 миллиарда леев или 7,8% ВВП.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Во втором квартале 2020 года валовой внутренний продукт Молдовы составил 44,629 миллиарда леев в текущих рыночных ценах. В сравнении с аналогичным периодом 2019-го ВВП снизился в реальном выражении на 14%, а с учетом сезонных корректировок - на 11,5%.

"В сравнении с первым кварталом 2019-го ВВП снизился на 7% с учетом сезонных корректировок. В первом полугодии 2020-го ВВП составил 88,314 миллиарда леев в текущих рыночных ценах, снизившись в реальном выражении на 7,2% по сравнению с первым семестром прошлого года", - отмечено в отчете Национального бюро статистики.

На снижение валового внутреннего продукта в первом полугодии повлияли изменения такой экономической деятельности, как:

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  • оптовая и розничная торговля; техобслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение; деятельность по размещению и общественному питанию (способствовали спаду ВВП на 2,1%), валовая добавленная стоимость (ВДС) которых сократилась на 10,7%, а вклад в формирование валовой внутренний продукт составил 19%;
  • добыча полезных ископаемых; обрабатывающая промышленность; производство и обеспечение электро - и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха; водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы (-1%), ВДС которых снизилась на 6,8%, а вклад в формирование ВВП составил 15,1%;
  • чистые налоги на продукты (-1,8%), объем которых уменьшился на 12,5%, а удельный вес в валовой внутренний продукт составил 13,4%.

С точки зрения использования ВВП его спад был обусловлен в основном сокращением: конечного потребления (способствовало снижению ВВП на 8,8%), в частности конечного потребления домашних хозяйств, объем которого снизился на 9,7%, способствуя снижению ВВП на 8,1%; валового накопления основного капитала, объем которого сократился на 6,4%, обусловив спад ВВП на 1,7%.

Вклад чистого экспорта составил +3,1% в изменение валовой внутренний продукт.

Согласно последним корректировкам в главный экономический документ страны, в номинальном выражении дефицит бюджета составит 15,99 миллиарда леев или 7,8% ВВП.

Как подчеркнули в Молдстате, эта информация также отражает влияние последствий пандемии коронавируса на динамику ВВП Молдовы.

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