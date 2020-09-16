Какой природный газ выгоден Молдове: российский или "альтернативный"

Среднегодовая цена на газ российского концерна "Газпром" составляет 136 долларов за тысячу кубометров. При этом, по словам главы компании "Молдовагаз", среднегодовая цена от альтернативных поставщиков доходит до 170 долларов.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Цена на природный газ, которую предлагает "Газпром" наиболее выгодна в сравнении с предложениями других компаний и биржевых площадок. Об этом заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"Российский концерн "Газпром" - поставщик газа не только для "Молдовагаз", но и для компаний из Румынии, Турции, Болгарии и Европы. Мы закупаем газ там, где дешевле для нас. На сегодняшний день среднегодовая цена от "Газпрома" дешевле, чем предлагается на биржах, другими компаниями и партнерами с Запада", - подчеркнул Чебан.

Глава "Молдовагаз": есть все предпосылки для понижения тарифа>>>

По его словам, сравнить это легко. К примеру, как пояснил глава "Молдовагаз", если взять цену на "голубое" топливо на бирже, добавить к этому затраты за транспортировку до границы, то какова будет цена на границе Молдовы с Украиной или Румынией, такова будет и стоимость самой поставки.

"У нас есть все расчеты и можем с уверенностью заявить, что среднегодовая цена от "Газпрома" дешевле, чем остальные. Она составляет 136 долларов. Цена со всеми транспортными затратами от альтернативных поставщиков, в том числе Украины, составляет 150-170 долларов. То есть разница есть", - пояснил Чебан.

Он обратил внимание, что существующий маршрут поставки "голубого" топлива в страну - оптимальный с точки зрения транспортировки газа.

"Кроме того, это и самый короткий маршрут доставки природного газа от границ России в Молдову. Этот маршрут конкурентоспособный. Пока мы не можем говорить о том, каковы будут затраты на транспортировку по новому газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев, потому что соответствующие тарифы еще не определены VestMoldTransgaz", - сказал Чебан.

При этом он уточнил, что цена, которую предлагает "Газпром", включает все затраты – в том числе транспортные до границы.

Вадим Чебан рассказал, как формируется цена на газ для республики>>>

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев

По словам главы "Молдовагаз", говоря об энергетической безопасности страны, если нет других операционных сетей, то необходимо обращаться к альтернативным. Он отметил, что любая страна, которая претендует на независимость с точки зрения энергетической безопасности, должна иметь доступ как минимум к трем маршрутам.

"С внедрением этого газопровода Молдова будет в состоянии получать природный газ по нескольким маршрутам: с востока через ГИС Гребенники (основной); часть через Алексеевку (Украина); часть реверсным путем через трансбалканскую магистраль; и в будущем у нас будет возможность и из Румынии ", - сказал Чебан.

В ожидании изменений: что может произойти с тарифами на газ осенью>>>

Он пояснил, чтобы на рынке была конкуренция, каждый поставщик должен установить маршрут, рассчитать логистику, цены, затраты на транспортировку, предоставив самые выгодны условия в форме контракта на природный газ для потребителей. "Это произойдет, когда у нас будут функциональными все маршруты", - отметил Чебан.

Когда ждать румынский газ

Строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев официально завершено. Однако говорить о том, что в Молдову из Румынии уже сейчас может поступать природный газ в необходимых объемах, пока преждевременно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявлял эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

"То, что закончено строительство ветки Унгены-Кишинев, еще совершенно не значит, что газ по этому газопроводу может поступать из Румынии в Молдову в достаточном количестве. У нас тоже было много шума, когда достроили газопровод Яссы-Унгены, который также по большому счету не решал проблему, потому что не хватало мощности", - сказал эксперт.

Рассчитывать на полноценную работу нового газопровода можно не раньше 2022 года, утверждает собеседник.

Эксклюзив Sputnik: глава "Молдовагаз" о перспективах поставок из Румынии>>>

В Минэкономики Sputnik сообщили, что в период 2019-2020 годов по газопроводу Яссы-Унгены газ не поступал.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

Что надо знать о румынском газопроводе

Работы на семи участках, связанных с отрезком газопровода Унгены-Кишинев, ведутся с начала 2019 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро. Процесс сдачи в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносился. На прошлой неделе румынский премьер Виктор Обран официально объявил, что газопровод готов.Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составляет около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год (свыше 4 миллионов кубометров в сутки, при потребности около 15,5 миллиона).

Парликов: у газопровода из Румынии есть плюсы и минусы>>>

Эта газовая ветка подключит молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. Данная магистраль подачи соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz. Ранее сообщалось, что через ветку Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video