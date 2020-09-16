Какой природный газ выгоден Молдове: российский или "альтернативный"

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Цена на природный газ, которую предлагает "Газпром" наиболее выгодна в сравнении с предложениями других компаний и биржевых площадок. Об этом заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью радиостудии Sputnik Молдова.
"Российский концерн "Газпром" - поставщик газа не только для "Молдовагаз", но и для компаний из Румынии, Турции, Болгарии и Европы. Мы закупаем газ там, где дешевле для нас. На сегодняшний день среднегодовая цена от "Газпрома" дешевле, чем предлагается на биржах, другими компаниями и партнерами с Запада", - подчеркнул Чебан.
Глава "Молдовагаз": есть все предпосылки для понижения тарифа>>>
По его словам, сравнить это легко. К примеру, как пояснил глава "Молдовагаз", если взять цену на "голубое" топливо на бирже, добавить к этому затраты за транспортировку до границы, то какова будет цена на границе Молдовы с Украиной или Румынией, такова будет и стоимость самой поставки.
"У нас есть все расчеты и можем с уверенностью заявить, что среднегодовая цена от "Газпрома" дешевле, чем остальные. Она составляет 136 долларов. Цена со всеми транспортными затратами от альтернативных поставщиков, в том числе Украины, составляет 150-170 долларов. То есть разница есть", - пояснил Чебан.
Он обратил внимание, что существующий маршрут поставки "голубого" топлива в страну - оптимальный с точки зрения транспортировки газа.
"Кроме того, это и самый короткий маршрут доставки природного газа от границ России в Молдову. Этот маршрут конкурентоспособный. Пока мы не можем говорить о том, каковы будут затраты на транспортировку по новому газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев, потому что соответствующие тарифы еще не определены VestMoldTransgaz", - сказал Чебан.
При этом он уточнил, что цена, которую предлагает "Газпром", включает все затраты – в том числе транспортные до границы.
Вадим Чебан рассказал, как формируется цена на газ для республики>>>
Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев
По словам главы "Молдовагаз", говоря об энергетической безопасности страны, если нет других операционных сетей, то необходимо обращаться к альтернативным. Он отметил, что любая страна, которая претендует на независимость с точки зрения энергетической безопасности, должна иметь доступ как минимум к трем маршрутам.
"С внедрением этого газопровода Молдова будет в состоянии получать природный газ по нескольким маршрутам: с востока через ГИС Гребенники (основной); часть через Алексеевку (Украина); часть реверсным путем через трансбалканскую магистраль; и в будущем у нас будет возможность и из Румынии ", - сказал Чебан.
В ожидании изменений: что может произойти с тарифами на газ осенью>>>
Он пояснил, чтобы на рынке была конкуренция, каждый поставщик должен установить маршрут, рассчитать логистику, цены, затраты на транспортировку, предоставив самые выгодны условия в форме контракта на природный газ для потребителей. "Это произойдет, когда у нас будут функциональными все маршруты", - отметил Чебан.
Когда ждать румынский газ
Строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев официально завершено. Однако говорить о том, что в Молдову из Румынии уже сейчас может поступать природный газ в необходимых объемах, пока преждевременно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявлял эксперт в области энергетики Виктор Парликов.
"То, что закончено строительство ветки Унгены-Кишинев, еще совершенно не значит, что газ по этому газопроводу может поступать из Румынии в Молдову в достаточном количестве. У нас тоже было много шума, когда достроили газопровод Яссы-Унгены, который также по большому счету не решал проблему, потому что не хватало мощности", - сказал эксперт.
Рассчитывать на полноценную работу нового газопровода можно не раньше 2022 года, утверждает собеседник.
Эксклюзив Sputnik: глава "Молдовагаз" о перспективах поставок из Румынии>>>
В Минэкономики Sputnik сообщили, что в период 2019-2020 годов по газопроводу Яссы-Унгены газ не поступал.
Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.
Что надо знать о румынском газопроводе
Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составляет около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год (свыше 4 миллионов кубометров в сутки, при потребности около 15,5 миллиона).
Парликов: у газопровода из Румынии есть плюсы и минусы>>>
Эта газовая ветка подключит молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. Данная магистраль подачи соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz. Ранее сообщалось, что через ветку Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video