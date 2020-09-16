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Что задумали доллар и евро: курс валют на ближайшее время

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200916/31700006/chto-zadumali-dollar-euro-evro-kurs-valyut-blizhayshee-vremya.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 17 сентября. 

Отечественная валюта окажется в незначительном плюсе по отношению к большинству из пяти основных игроков.

Евро за сутки уступит пять банов и разместится на отметке в 19,7369 лея.

Доллар практически не изменится в цене, однако будет на позитиве - 16,6268 лея.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 17 сентября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2225 лея. Украинская гривна несколько подешевеет до 0,5925 лея, а румынский лей - до 4,0616 в пересчете на нацвалюту.

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