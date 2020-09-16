Додон рассказал, когда может быть подписано соглашение о российском кредите

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает, что соглашение о российском кредите в 200 миллионов евро Москва и Кишинев смогут подписать к концу сентября – началу октября и его сразу отправят на ратификацию в парламент. Об этом он заявил в среду в интервью одному из местных СМИ.

"Состоялись дискуссии с представителями министерства финансов России, в рамках которых были обозначены все параметры. Скорее всего на следующей неделе состоится финальный раунд переговоров по этому договору. Думаю, что реально к концу сентября – началу октября соглашение о кредите с Российской Федерацией будет подписано. Это означает, что партнеры из РФ, несмотря на сложную ситуацию во всем, держат слово. И эти деньги будут выделены", - отметил Додон.

По его мнению, договор будет подписан в ближайшие две-три недели и затем предложен парламенту на ратификацию. "Уверен, что в парламенте будет достаточно голосов, чтобы проголосовать за это соглашение, и мы получим эти средства до конца года", - сказал Додон.

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал данное соглашение не соответствующим Основному закону страны. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение КС Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро. В конце июля молдавский кабмин принял решение повторно инициировать переговоры с кабмином России по предоставлению республике займа.

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