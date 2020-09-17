Меньше абрикосов, больше слив: сколько фруктов Молдова отправила на экспорт

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Молдова в июне-августе нынешнего года экспортировала абрикосов на 5 тысяч тонн, а черешни - на 4 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году. При этом вырос экспорт сливы, информирует портал EastFruit со ссылкой на данные Таможенной службы нашей страны.

Так, в июне-августе из республики было экспортировано 7,8 тысячи тонн черешни (в прошлом году - 12 тысяч тонн) и чуть более 2 тысяч тонн абрикосов (в прошлом году - 7 тысяч тонн).

При этом, примерно половина молдавских абрикосов ушла в этом сезоне на рынок соседней Украины, в то время как годом ранее такой же объем продукции Молдова поставила в Россию. Еще примерно 150 тонн абрикосов молдавского урожая получила Румыния. Эксперты подчеркивают, что настолько крупный экспорт данного вида фруктов из Молдовы в ЕС зафиксирован впервые.

Что радует, так это поставки сливы: этим летом они выросли почти вдвое, если сравнивать с прошлым годом. Так, за рубеж в конце августа отправилось почти 16 тысяч тонн нового урожая. На страны СНГ пришлось 11 тысяч тонн, в ЕС - 4,8 тысячи тонн. Румыния получила 2,2 тысячи тонн молдавской сливы, Польша - 1,4 тысячи тонн.

"Это тоже нестандартная ситуация. Последние два года основной объем внешних поставок сливы из РМ, в особенности на европейский рынок, приходился на период со второй половины сентября по конец октября", - отмечает EastFruit.

Согласно статистическим данным, предыдущий крупный летний экспорт сливы из Молдовы был зафиксирован в 2017 году, неурожайном для этой культуры в Европе и странах СНГ.

Молдавские садоводы отправляют на экспорт сливу высшего и первого сортов, фрукты более низкого качества идут на переработку внутри страны.

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