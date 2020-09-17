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Сельхозугодья Тираспольского комбината хлебопродуктов

В Приднестровье намерены взяться за восстановление мелиорации

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Приднестровском регионе создадут рабочую группу, которая разработает концепцию развития ирригационной системы.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Представители законодательного собрания и исполнительной власти Приднестровья войдут в состав рабочей группы по разработке концепции развития мелиоративного комплекса региона.

"Хотим создать рабочую группу, чтобы концептуально решить, что мы будем делать с мелиорацией, как мы ее будем финансировать. Будет ли это остаточный принцип либо это будет целевой бюджетный фонд по аналогии с дорожным и экологическим фондами", – отметил председатель Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев.

Орошение, IRIGARE
© Sputnik / Фред Гринберг
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Глава Комитета по экономической политике Олег Василатий, в свою очередь, сообщил, что "дорожной карты" по развитию ирригации на данный момент не существует.

"Задачи, которые стоят перед нами, – определиться с направлениями развития мелиоративной отрасли, с необходимым объемом средств, которые надо выделить, с источниками финансирования. Это могут быть и госсредства, и средства самих хозяйств, и кредитные ресурсы", – сказал парламентарий.

Депутаты считают важным восстановление мелиорации, поскольку в условиях климатических изменений орошение становится неотъемлемой частью возделывания сельскохозяйственных культур. И концепция развития отрасли позволит своевременно проводить текущий и капитальный ремонты мелиоративных сетей, приобретать оборудование и технику.

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Теги:
мелиорация, орошение, Приднестровье


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