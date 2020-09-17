В Приднестровье намерены взяться за восстановление мелиорации

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Представители законодательного собрания и исполнительной власти Приднестровья войдут в состав рабочей группы по разработке концепции развития мелиоративного комплекса региона.

"Хотим создать рабочую группу, чтобы концептуально решить, что мы будем делать с мелиорацией, как мы ее будем финансировать. Будет ли это остаточный принцип либо это будет целевой бюджетный фонд по аналогии с дорожным и экологическим фондами", – отметил председатель Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев.

Глава Комитета по экономической политике Олег Василатий, в свою очередь, сообщил, что "дорожной карты" по развитию ирригации на данный момент не существует.

"Задачи, которые стоят перед нами, – определиться с направлениями развития мелиоративной отрасли, с необходимым объемом средств, которые надо выделить, с источниками финансирования. Это могут быть и госсредства, и средства самих хозяйств, и кредитные ресурсы", – сказал парламентарий.

Депутаты считают важным восстановление мелиорации, поскольку в условиях климатических изменений орошение становится неотъемлемой частью возделывания сельскохозяйственных культур. И концепция развития отрасли позволит своевременно проводить текущий и капитальный ремонты мелиоративных сетей, приобретать оборудование и технику.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova