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Молдавские леи

Каков размер прожиточного минимума в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200917/31706650/kakov-razmer-prozhitochnogo-minimuma-moldova.html

Согласно статистике, самая дорогая потребительская корзина приходится на трудоспособное население, а минимальная – на детей в возрасте до одного года.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Размер прожиточного минимума в Молдове в первом семестре 2020 года составил 2082,7 лея в среднем на человека в месяц. При этом, как отмечает Молдстат, рост этого показателя составил 2,7%.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
Прожиточный минимум, кризис и уровень бедности в Молдове

Размер прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах — самых крупных административных центрах республики — превышает средние показатели по другим городам страны примерно на 9,4%, а сельский уровень — более чем на 10%.

По категориям, самая дорогая потребительская корзина приходится на трудоспособное население - 2235,4 лея, и, в частности, на мужчин - 2412,7 лея, минимальная – на детей в возрасте до одного года (776,2 лея).

Прожиточный минимум, рассчитанный на ребенка, в среднем составил 1765,9 лея в месяц, а для пожилых граждан - 1765,9 лея. Средний размер пенсии в Молдове на 1 июля 2020 года приравнивался к 2013,7 лея.

К слову, Молдова входит в топ стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания. Граждане республики тратят 40,6% своего бюджета на продовольственные товары. Таковы статистические данные на 2019 год. 

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