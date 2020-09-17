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Как изменятся курсы основных валют в пятницу

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200917/31712732/dollar-derzhit-pozitsiyu-evro-otstupaet-kurs-valyut-na-pyatnitsu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 18 сентября. 

Отечественная валюта окажется в незначительном плюсе по отношению к большинству из пяти основных игроков.

Евро за сутки уступит 11 банов, он будет продаваться по 19,6212 лея.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу: курс молдавского лея может быстро обвалиться, и вот почему

Доллар практически не изменится в цене и останется на отметке - 16,6303 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 18 сентября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2215 лея. Украинская гривна несколько подешевеет до 0,5908 лея, а румынский лей - до 4,0373 в пересчете на нацвалюту.

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