Додон: заседание молдавско-российской межправкомиссии пройдет онлайн

Президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопрос Sputnik, рассказал о том, как пройдет заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и РФ, когда подпишут кредитное соглашение с Россией, и сколько доз вакцины республика надеется получить.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое было запланировано на октябрь и должно было прости в Кишиневе, состоится в онлайн-режиме. Об этом заявил в пятницу президент Игорь Додон, отвечая на вопрос Sputnik о том, как проходит подготовка к этому мероприятию, и насколько повлияла на сроки и формат проведения заседания ситуация с пандемией коронавируса.

"Насколько я знаю, заседание пройдет в ближайшие недели. Но из-за коронавируса будет проходить в онлайн-режиме. В повестке очень много социально-экономических вопросов, которые, надеюсь, будут конструктивно рассмотрены. И будут приняты соответствующие решения. Из решений, которые, надеюсь, будут подписаны в ближайшее время между Молдовой и Россией, надеюсь об этом мы узнаем в ближайшее время, будут как минимум четыре направления, которые нас сейчас очень интересуют", - сказал Додон.

В рамках встречи в начале августа в Москве президент Молдовы обсудил с замглавы администрации президента России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком вопрос, что в октябре 2020 года в Кишиневе состоится очередное заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений.

По его словам, первое – кредит в 200 миллионов евро, о котором стороны уже договорились, и нужно подписать соглашение. "Думаю, что оно будет подписано", - сказал глава государства.

"Второе – очень важное соглашение о социальной защите, которое ждут все граждане Молдовы, которые находятся или работают в РФ. Речь идет о том, что те, кто работают в России, по возвращении домой смогли бы получать пенсию здесь. Это важное соглашение, которое готовилось 3-4 года. Мы приняли у нас в правительстве это соглашение и его нужно подписать", - добавил Додон.

Третье, по словам президента, – договоренность по дизтопливу для сельского хозяйства. "Есть уверенность в том, что несколько десятков тысяч тонн РФ, как настоящий друг и брат для молдавского народа, в качестве гуманитарной помощи предоставит Молдове", - пояснил глава государства.

Четвертое направление, добавил Додон, связано с коронавирусом.

"Нас очень интересует вакцинация нашего населения – тех, кто на первой линии, тех, кто подвергаются самому большому риску – учителя, медики, пожилые люди. Понимаю, что в России сейчас поставлена промышленное производство, но они обеспечивают свои регионы, все расписано практически по дням, сколько производят и в какой регион идут поставки. Вклиниться в этот режим будет очень непросто, но я все-таки надеюсь, что моя просьба, которую уже озвучил, несколько десятков, может быть 100-150 тысяч доз вакцины, чтобы мы получили, чтобы начать вакцинацию", - сказал президент.

При этом, Додон обратил внимание на то, что "вакцинацию нужно проводить добровольно".

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