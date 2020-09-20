Тарлев: Молдова поторопилась подписывать соглашение об ассоциации с ЕС

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Василий Тарлев уверен, что молдавские власти в 2014 году поторопились с подписанием соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
По мнению политика, соглашение невыгодно республике с экономической точки зрения, а именно снизилась торговля и экспорт.
"Все товары ЕС могут попасть на рынок Молдовы беспошлинно, и мы их уже видим. А наши в ЕС могут пройти только по квотам. То есть, если мы, к примеру, производим несколько миллиардов штук яиц и 130 тонн сахара, то в год имеем право отправить только 100 тысяч штук и 10-30 тонн этих продуктов. А что с остальными делать?", - заявил в эфире радиостудии Sputnik Тарлев.
Тарлев отметил, что все знают политическую атмосферу тех лет и почему это было сделано, но уже тогда было сразу ясно, что соглашение невыгодно и бесперспективно для Молдовы экономически.
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"Нужно работать по ряду позиций и обязательно вернуться к торговому аспекту. Нужно постараться изменить его, взять определенные условия предыдущего соглашения об ассиметричной торговле", - полагает экс-премьер.
В нынешний период, по мнению Тарлева, для экономики Молдовы это будет правильно и принесет пользу. Также он считает, что помимо торгового аспекта соглашения Молдова могла бы попытаться развить другие положения договора. Например, расширить визовый срок на год или даже два-три.
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