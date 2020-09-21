В Молдове собрали меньше винограда: вырастут ли цены на вино

Нынешний год выдался для молдавских виноделов неблагоприятным: засуха и поздние заморозки оказались губительными для урожая винограда. Сомелье Михай Друцэ рассказал, стоит ли ожидать подорожания вина.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия нынешнего сезона нанесли ощутимый удар по молдавскому виноделию: урожай винограда составил всего 150-200 тысяч тонн и по сравнению с прошлым годом снизился на 25-40%. Специалисты говорят, что это самый скромный показатель за последние десять лет.

"Сильнейшая засуха, весенние заморозки и град сильно сказались на плодородности виноградников. В этих условиях стоит ждать роста цен на первичное сырье и, соответственно, винную продукцию. Финальные цены будут зависеть от каждого типа вина", — заявил в студии Sputnik Молдова сомелье Михай Друцэ.

© Sputnik / Mihai Caraus. Михай Друцэ

Другая проблема — падение продаж в секторе виноделия, произошедшее в результате кризиса, вызванного пандемией. По данным местных производителей, потери в этом отношении составили до 80%.

Между тем объем экспорта винной продукции остается удовлетворительным, хотя на глобальном уровне фиксируется снижение винодельческой отрасли примерно на 15-20%.

В Молдове экспорт вина в январе текущего года вырос на 17,5%, а в феврале — на 10%.

Начиная с марта, когда была объявлена пандемия коронавируса нового типа, поставки за рубеж молдавских вин снизились на 9%, а в апреле — на 26%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova