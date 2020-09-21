Кику: продолжим реабилитацию дорог, вне зависимости от ситуации в экономике

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Проекты по капитальным инвестициям остаются приоритетом для правительства Молдовы и будут выполнены, несмотря на непростую бюджетную ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на брифинге после совместного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Восстановление дорожной инфраструктуры будет продолжено в среднесрочной перспективе, независимо от экономической ситуации, которая не самая лучшая", — сказал премьер.

Работы в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы-2020" идут в соответствии с графиком и при хороших погодных условиях продлятся до начала ноября, заявил Кику.

Кроме того, продолжается разработка технических проектов по реабилитации участков дорог, которые не вошли в программу в этом году, но будут реализованы в течение 2021 года.

Глава правительства напомнил, что по данным Национального бюро статистики, во втором квартале 2020 года зафиксировано падение объема ВВП на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом квартале снижение объема ВВП составило 7% в связи с экономическим кризисом вследствие пандемии COVID-19.

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