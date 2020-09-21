Правительство Молдовы планирует заменить дорожный налог акцизом

Правительство Молдовы планирует с 2021 года отказаться от дорожного налога в пользу увеличения акциза на топливо.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику анонсировал отказ от дорожного налога в пользу увеличения акцизов на топливо. По словам премьера, названная мера предусмотрена проектом налогово-бюджетной политики на 2021 год, а сами изменения вступят в силу уже с начала следующего года. Об этом премьер рассказал в понедельник, 21 сентября, после еженедельного совещания с президентом и спикером парламента.

Что планирует правительство?

“Мы включили (в проект налогово-бюджетной политики - прим.) и отмену дорожного налога с переносом финансовой нагрузки на топливный акциз. Таким образом существенно снизим административную нагрузку и добавим справедливости: платить придется за использование дорог столько, сколько ты их реально используешь. В случае, когда владелец транспортного средства не использует дороги, понятное дело, не оплачивает”, - пояснил Кику.

Отметим, сейчас дорожный налог оплачивается водителями раз в год при прохождении технического осмотра транспортного средства. В случае легковых автомобилей налог зависит от объема двигателя, например налог на автомобиль с объемом двигателя 1000 см3 составит 600 леев, а за объем двигателя 5 000 см3 придется заплатить уже 7 500 леев. При этом дорожный налог является главным источником пополнения дорожного фонда.

С 2021 года правительство планирует отказаться от этого сбора и пополнять дорожный фонд, главным образом, за счет акцизов на потребляемое топливо.

Что говорят эксперты?

По мнению экс-главы НАРЭ Виктора Парликова, инициатива правительства - это шаг в правильном направлении. Но есть немало вопросов с распределением самих топливных акцизов.

“Те, кто ездил мало, платили пропорционально чуть больше, чем те, кто ездит каждый день и помногу. А теперь, наоборот, платить будут больше те, кто и ездит больше. Это чуть более справедливый механизм”, - рассказывает Парликов.

Эксперт перечислил плюсы анонсированной реформы: - Балансировка налоговой нагрузки - те, кто больше пользуется дорогами, и платить будут больше;

- Упрощается налоговое администрирование - одним налогом меньше.

Несмотря на очевидные плюсы реформы, по словам Парликова, уже сегодня в Молдове есть определенные проблемы с администрированием самих топливных акцизов.

“Вопрос состоит в том, как будет распределяться нагрузка между разными видами топлива. Сегодня, акцизы на дизтопливо существенно ниже чем акцизы на бензин. Важно так распределить акцизы, чтобы стимулировать более чистые виды топлива и в то же время, корректно распределять нагрузку”.

Эксперт также считает, что не за горами время, когда на молдавских дорогах появится значительное количество электромобилей и об их налогообложении тоже придется задуматься.

Что думают автомобилисты?

Глава председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару поприветствовал инициативу властей, назвав ее справедливой.

“Таким образом мы переходим с постсоветской системы оплаты за пользование дорогами на более прогрессивную и современную. Такая практика существует во многих странах и она себя полностью оправдала”.

Кожокару также отметил, что при переходе на акциз, необходимо не забывать о поддержке сельхозпроизводителей.

“Ни в коем случае трактор, который работает в поле, не должен быть поставлен в те же условия, что и дизельный внедорожник городского цикла”, - заявил Кожокару.

Говоря о возможном росте числа электромобилей на молдавских дорогах, эксперт отметил, что их засилье стране не грозит.

“Средняя цена на электромобиль в Европе 20-30 тыс. евро. Не думаю, что в ближайшие годы таких машин в молдове станет очень много. О каком-то их влиянии на дорожи можно говорить, когда их количество достигнет нескольких процентов от общего числа транспортных средств. Когда это произойдет, нужно будет думать как собирать транспортный налог с них”.

К концу 2019 года в Молдове были зарегистрированы 648 тысяч легковых авто, 185 тысяч грузовиков и 21 тысяча автобусов и микроавтобусов. Ежегодно в дорожный фонд от уплаты всех дорожных налогов поступает более 500 млн леев.

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