Все пошли вниз, а доллар держится: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 22 сентября.

Отечественная валюта окажется в незначительном плюсе по отношению к большинству из пяти основных игроков.

Евро за сутки потеряет 5 банов, он будет продаваться по 19,6416 лея.

Доллар продолжает укреплять свою позицию еще немного прибавив в цене. Он останется на отметке - 16,6602 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 22 сентября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2185 лея.

Украинская гривна несколько подешевеет до 0,5908 лея, а румынский лей - до 4,0421 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video