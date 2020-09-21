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Все пошли вниз, а доллар держится: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 22 сентября. 

Валюта.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Отечественная валюта окажется в незначительном плюсе по отношению к большинству из пяти основных игроков.

Евро за сутки потеряет 5 банов, он будет продаваться по 19,6416 лея.

Доллар продолжает укреплять свою позицию еще немного прибавив в цене. Он останется на отметке - 16,6602 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 22 сентября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2185 лея.

Украинская гривна несколько подешевеет до 0,5908 лея, а румынский лей - до 4,0421 в пересчете на нацвалюту.

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