Молдавским работодателям разрешат нанимать дешевую рабочую силу из-за рубежа

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Правительство Молдовы планирует разрешить работодателям нанимать на работу низкооплачиваемых рабочих из-за рубежа. Такие изменения в законодательстве предусматривает проект закона, опубликованный на сайте правительства.

Согласно документу, из законодательства о правовом режиме иностранцев планируется убрать норму, которая обязывает работодателей принимать на работу иностранцев с заработной платой не ниже средней зарплаты по экономике.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2018 году количество вакантных рабочих мест в стране увеличилось на 30% по сравнению с 2014-2017 годами. А доля вакансий с заработной платой меньше 3 000 леев составляет около 34%.

Авторы законопроекта отмечают, что в некоторых отраслях экономики сформировался дефицит рабочей силы, который может быть восполнен за счет иностранных мигрантов. По их мнению, разработанный законопроект позволит: обеспечить некоторые отрасли экономики квалифицированной рабочей силой, обеспечит более эффективное регулирование миграционных процессов, повысит ответственность работодателей перед работниками-иностранцами.

Напомним, средняя зарплата по экономике в 2020 году в Молдове составляет 7 953 лея.

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