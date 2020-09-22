00:01 23 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Bалютный курс

Курс валют на среду: доллар идет вперед, евро летит вниз

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31460972.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200922/31769332/kurs-valyut-na-sredu-dollar-idet-vpered-evro-padaet.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 23 сентября.

В Молдове к 30-летию государственного флага выпустили новую 10-леевую монету
© Photo : Banca Națională a Moldovei
Чеканим все — НБМ объявил конкурс на дизайн юбилейных монет 2021 года

Согласно опубликованным данным, продолжится рост американского доллара, а евро снова упадет в цене.

Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 16,6645 лея. 

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подешевеет на четыре бана и будет стоить 19,6016 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5911 лея.

Румынский лей, напротив, несколько ослабеет и опустится до 4,0333 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2197 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: "Славянское братство-2020" прорвало оборону врага - лучшие кадры
Молдавские полицейские получили новые автомобили.
Для лучшего несения службы: полицейские Молдовы получили новые машины - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться