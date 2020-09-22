Курс валют на среду: доллар идет вперед, евро летит вниз

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 23 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится рост американского доллара, а евро снова упадет в цене.

Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 16,6645 лея.

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подешевеет на четыре бана и будет стоить 19,6016 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5911 лея.

Румынский лей, напротив, несколько ослабеет и опустится до 4,0333 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2197 лея.

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