Курс валют на среду: доллар идет вперед, евро летит вниз

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 23 сентября.
Согласно опубликованным данным, продолжится рост американского доллара, а евро снова упадет в цене.
Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 16,6645 лея.
Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подешевеет на четыре бана и будет стоить 19,6016 лея.
Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5911 лея.
Румынский лей, напротив, несколько ослабеет и опустится до 4,0333 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" 0,2197 лея.
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