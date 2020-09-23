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Курс валют на четверг: евро в падении, а доллар ползет вверх

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении основных конкурентов по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 24 сентября.

Согласно опубликованным данным, рост американской валюты продолжится, а евро, наоборот будет падать в цене и далее. 

Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу: курс молдавского лея может быстро обвалиться, и вот почему
Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 16,6888 лея. 

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подешевеет на 7 банов и будет стоить 19,5385 лея.

Украинская гривна немного укрепится и будет торговаться по 0,5921 лея.

Румынский лей, напротив, несколько ослабеет и опустится до 4,0133 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" в четверг 0,2181 лея.

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