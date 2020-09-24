Как в Приднестровье намерены найти средства на восстановление мелиорации

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. В Приднестровье введут дополнительный сбор с сельхозпроизводителей на развитие мелиоративного комплекса. Его размер составляет четыре единицы расчетного уровня минимальной заработной платы с каждого гектара. Такие поправки в закон приняли приднестровские депутаты во втором чтении.

Исполнительная власть региона поначалу предложила ввести сбор на цели развития АПК. Однако депутаты профильного комитета выступили с предложением изменить его назначение.

"Мы готовы пойти на такой шаг, но эти деньги должны быть целевыми – на развитие мелиоративного комплекса. И мы поменяли его назначение в своей поправке", – подчеркнул председатель Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев.

В первоначальной редакции законопроекта говорилось также, что целевой сбор будет взиматься в соответствии с Земельным кодексом. Однако в регионе уже установлены льготы по некоторым землям сельхозназначения. К примеру, на площади, которые попали под раскорчевку или под закладку многолетних насаждений.

"При обсуждении законопроекта в Комитете по вопросам АПК дискуссия возникла по поводу того, будет новый сбор распространяться на такие земли или нет. В итоге приняли решение, что он будет взиматься со всех земель сельхозназначения без исключения", - пояснили в парламентской пресс-службе.

Финансовые ресурсы, которые поступят в бюджет от этого сбора, планируют направлять на текущий и капитальный ремонт мелиоративных сетей, закупку оборудования и техники для полива.

"Мы прекрасно понимаем, что вложение именно в реальный сектор экономики даст мультипликативный эффект, прирост добавочной стоимости, что приведет и к поступлению доходов бюджета, и к возможности реализации иных программ, в том числе и социальных", – резюмировал глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов.

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