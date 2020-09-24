Курс валют на пятницу: доллар все больше укрепляется

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 25 сентября.
Согласно опубликованным данным, рост американского доллара продолжится. А европейская валюта напротив, будет и далее уступать в цене.
Евро, наоборот, подешевеет, но незначительно. В пятницу эта валюта будет стоить 19,5261 лея.
Украинская гривна немного укрепится и будет торговаться по 0,5935 лея.
Румынский лей чуть ослабеет и опустится до 4,0054 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" в четверг 0,2176 лея.
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