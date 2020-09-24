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Курс валют на пятницу: доллар все больше укрепляется

© AP Photo / LM Otero
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200924/31796297/kurs-valyut-na-pyatnitsu-evro-v-padenii-a-dollar-polzet-vverkh.html

В Нацбанке рассказали о поведении основных конкурентов по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 25 сентября.

Согласно опубликованным данным, рост американского доллара продолжится. А европейская валюта напротив, будет и далее уступать в цене.

Офис
© CC0 / Pixabay / rawpixel
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"Американец" прибавит 9 банов и установится на отметке 16,7700 лея. 

Евро, наоборот, подешевеет, но незначительно. В пятницу эта валюта будет стоить 19,5261 лея.

Украинская гривна немного укрепится и будет торговаться по 0,5935 лея.

Румынский лей чуть ослабеет и опустится до 4,0054 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" в четверг 0,2176 лея.

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