Сколько ресторанов останется в Молдове: прогноз эксперта

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. В последние годы в секторе HoReCa (отели, рестораны и кафе) фиксировались некоторые системные проблемы. Распространение коронавируса еще больше усугубило ситуацию: многие заведения оказались на грани банкротства.
В 2018 году ставку НДС для предприятий общепита снизили до 10%, что позволило в некотором роде реанимировать сектор, но в прошлом году ее снова увеличили в два раза. Весной 2020-го НДС для ресторанов и кафе снизили с 20 до 15%. Таким образом, власти хотели поддержать предпринимателей, но эта мера не оказала должного эффекта.
"В настоящий момент заполняемость ресторанов низкая: стресс и финансовый кризис не позволяют людям часто посещать эти заведения. За время карантина все привыкли питаться дома, многие поняли, что необязательно каждый день обедать в ресторане. По моим прогнозам, более 70% молдавских предприятий общепита просто исчезнут с рынка", - отметил экономист Роман Киркэ.
По мнению эксперта, чтобы спасти сектор, необходимо ввести максимально щадящий налоговый режим, а также продумать, как стимулировать людей снова посещать рестораны.
Напомним, что рестораны и кафе в Молдове прекратили свою деятельность 16 марта текущего года, а многие собственники несколько раз протестовали против данного решения перед зданием правительства.
Заведения общепита возобновили работу 15 июня, но ситуация по-прежнему далека от идеальной. Ранее эксперты прогнозировали, что около 60% предприятий сектора HoReCa исчезнут с рынка до конца года.
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