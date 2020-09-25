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Ресторан в Кишиневе. Архивное фото

Сколько ресторанов останется в Молдове: прогноз эксперта

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200925/31785927/skolko-restoranov-ostanetsya-v-moldove-prognoz-eksperta.html

Кризис, спровоцированный пандемией, нанес существенный урон молдавской сфере общепита. По мнению экономистов, более 70% молдавских ресторанов и кафе могут исчезнуть с рынка.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. В последние годы в секторе HoReCa (отели, рестораны и кафе) фиксировались некоторые системные проблемы. Распространение коронавируса еще больше усугубило ситуацию: многие заведения оказались на грани банкротства.

В 2018 году ставку НДС для предприятий общепита снизили до 10%, что позволило в некотором роде реанимировать сектор, но в прошлом году ее снова увеличили в два раза. Весной 2020-го НДС для ресторанов и кафе снизили с 20 до 15%. Таким образом, власти хотели поддержать предпринимателей, но эта мера не оказала должного эффекта.

"В настоящий момент заполняемость ресторанов низкая: стресс и финансовый кризис не позволяют людям часто посещать эти заведения. За время карантина все привыкли питаться дома, многие поняли, что необязательно каждый день обедать в ресторане. По моим прогнозам, более 70% молдавских предприятий общепита просто исчезнут с рынка", - отметил экономист Роман Киркэ.
Roman Chircă
© Sputnik / Mihai Caraus.
Роман Киркэ

По мнению эксперта, чтобы спасти сектор, необходимо ввести максимально щадящий налоговый режим, а также продумать, как стимулировать людей снова посещать рестораны.

Работа ресторанов в условиях пандемии
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Во втором триместре текущего года число сотрудников, задействованных в сфере HoReCa, снизилось на 60%. 

Напомним, что рестораны и кафе в Молдове прекратили свою деятельность 16 марта текущего года, а многие собственники несколько раз протестовали против данного решения перед зданием правительства.

Заведения общепита возобновили работу 15 июня, но ситуация по-прежнему далека от идеальной. Ранее эксперты прогнозировали, что около 60% предприятий сектора HoReCa исчезнут с рынка до конца года.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1961)

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