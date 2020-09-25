НАРЭ снизило тариф на электроэнергию, поставляемую АО "Energocom"

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на 15 банов снизило тариф на электроэнергию, поставляемую предприятием Energocom.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Цена на один киловатт электроэнергии, поставляемой предприятием Energocom, составит 1 лей 20 банов, что на 15 банов меньше нынешнего тарифа. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании 25 сентября, оно вступит в силу с момента публикации в Официальном мониторе.

Снижение тарифа было инициировано самим поставщиком электроэнергии. Снижение цены на 15 банов обусловлено накопленным за период с января по май 2020 года тарифным избытком, который должен быть возвращен предприятием.

В мае этого года тариф на электроэнергию уже был снижен на 23 бана и составил 1 лей 35 банов за квт/ч.

Тогда в НАРЭ утверждали, что доля поставляемой Energocom электроэнергии на рынке составляет менее 20 процентов и влияет на тариф для конечных потребителей несущественно.

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