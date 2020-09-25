Затронет ли потребителей снижение тарифа на электроэнергию Energocom

Снижение тарифа на электроэнергию, которую Energocom продает поставщикам, вряд ли в 2020 году отразится на тарифе для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) снизить на 15 банов тариф на электроэнергию, реализуемую предприятием Energocom поставщикам, скорее всего не приведет к снижению тарифа для конечных потребителей. Об этом заявил корреспонденту Sputnik бывший глава НАРЭ, эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

По словам специалиста, объемы, которые поставляет Energocom поставщикам электроэнергии (FEE Nord, Premier Energy и пр.), не такие большие, чтобы спровоцировать пересмотр тарифов для конечных потребителей.

"Это около 20% от всей электроэнергии. Данные объемы не так сильно влияют на среднегодовой тариф. На конечных потребителях вряд ли это отразится в этом году. Скорее всего тариф будут пересматривать только в следующем году", - заявил эксперт.

У Energocom, как пояснил Парликов, два ключевых вида деятельности: регулируемая (20% общего объема электроэнергии), где он покупает электроэнергию по регулируемым ценам; и нерегулируемая (80% потребляемой Молдовой электроэнергии), где он закупает электроэнергию у других поставщиков на свободном рынке и потом перепродает ее поставщикам. С каждым поставщиком у Energocom два разных контракта.

В первом случае Energocom по закону считается центральным поставщиком. Его роль заключается в том, чтобы покупать на рынке всю электроэнергию, поставляемую по регулируемым ценам, а это в первую очередь ТЭЦ и возобновляемые источники энергии. Решение НАРЭ, как объяснил Парликов, относится только к этой электроэнергии.

"Energocom покупает электроэнергию по установленным регулятором ценам, а продает конечным поставщикам по средней цене. Снижение тарифа связано с тем, что тариф, по которому Energocom продавал электроэнергию поставщикам, оказался выше, чем де-факто требовалось. Поэтому, на протяжении года накопились, так называемые, положительные финансовые отклонения, которые нужно потребителям вернуть. За счет этого тариф снизили", - пояснил собеседник.

Во втором случае, по его словам, предприятие на данный момент закупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС. По словам эксперта, пока не будет существенных подвижек и там, тариф для конечных потребителей не изменится.

Напомним, НАРЭ в пятницу приняло решение на 15 банов снизить тариф на электроэнергию, поставляемую предприятием Energocom. Цена на один киловатт электроэнергии, поставляемой предприятием Energocom, составит 1 лей 20 банов.

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