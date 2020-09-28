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Молдова ведет переговоры с РФ и Турцией о помощи для сельского хозяйства

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200928/31830453/moldova-vedet-peregovory-s-rf-i-turciej-o-pomoshi-dlya-selskogo-hozyajstva.html

О поддержке для молдавских сельхозпроизводителей Игорь Додон говорил по телефону с президентом Турции, вскоре состоятся переговоры и с руководством России.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон ведет переговоры с Россией и Турцией о выделении помощи для сельского хозяйства Молдовы, пострадавшего от засухи. Об этом глава республики сообщил на брифинге в понедельник.

"В пятницу я провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом. Надеемся, что на следующей неделе будет принято позитивное решение. Сегодня или завтра также проведу переговоры с руководством Российской Федерации по этому вопросу [выделению помощи]", — заявил Додон.

Подсолнечник после засухи
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Кроме того, Минфином был открыт специальный счет для помощи сельскому хозяйству со стороны партнеров по развитию.

Додон также отметил, что были проведены последние выплаты компенсаций на общую сумму в 300 миллионов леев по зерновым первой группы для аграриев, потерявших урожай. Речь идет о 200 тысячах гектаров сельхозземель.

Президент заявил, что Молдова обеспечена семенами и выразил надежду, что дожди прошедшие в Молдове и прогнозируемые в следующие недели, позволят начать подготовку к осеннему севу.

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Теги:
Игорь Додон, сельское хозяйство


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