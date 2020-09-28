Что задумали доллар и евро: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 29 сентября.

Отечественная валюта окажется в незначительном минусе по отношению к большинству основных игроков.

Так, евро за сутки прибавит 11 банов и разместится на отметке в 19,7491 лея.

Доллар старается не уступать и также подорожает на 7 банов - 16,9374 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 29 сентября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2150 лея. Украинская гривна немного укрепится до 0,5987 лея, а румынский лей - до 4,0554 в пересчете на нацвалюту.

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