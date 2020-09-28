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Что задумали доллар и евро: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200928/31838817/chto-zadumali-dollar-i-evro-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 29 сентября. 

Отечественная валюта окажется в незначительном минусе по отношению к большинству основных игроков.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Нацбанк принял важное решение: базисная ставка снова снизилась
Так, евро за сутки прибавит 11 банов и разместится на отметке в 19,7491 лея.

Доллар старается не уступать и также подорожает на 7 банов  - 16,9374 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 29 сентября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2150 лея. Украинская гривна немного укрепится до 0,5987 лея, а румынский лей - до 4,0554 в пересчете на нацвалюту.

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