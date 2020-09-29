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Roman Chircă

Что будет с экономикой Молдовы в ​​случае нового карантина

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1989)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200929/31843013/chto-budet-s-ekonomikoy-moldovy-v-sluchae-novogo-karantina.html

В интервью Sputnik Moldova экономический эксперт Роман Киркэ рассказал о последствиях возможного карантина для экономики нашей страны.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. По словам экономического эксперта Романа Киркэ, пандемия затронула все секторы экономики Молдовы. Самый сложный и неопределенный период наблюдался, когда в стране было введено чрезвычайное положение, но до сих пор ощущаются последствия ограничительных мер.

Даже сейчас пандемия не отступает, большинство случаев зарегистрировано в столице. Многие опасаются возобновления карантина. А это может иметь катастрофические последствия для экономики.

Полиция предупреждает.
© AP Photo / Bernat Armangue
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"Возможный карантин полностью парализует экономику страны. Мы видели, насколько сильно пострадала страна за эти два месяца бездействия. Негативные последствия карантина намного превысили положительные […]. Властям придется принять решение и учесть все социальные, экономические факторы и т.д.", - пояснил Киркэ.

Напомним, недавно и глава государства Игорь Додон заявил в телепередаче о том, что не хотел бы снова вводить ограничительные меры, как в марте, когда практически все население находилось на карантине, поскольку "введение более жестких ограничений сейчас в экономике будет означать большие потери".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1989)

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Теги:
возможные последствия, негативные последствия, экономика, карантин


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