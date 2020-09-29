Что будет с экономикой Молдовы в ​​случае нового карантина

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. По словам экономического эксперта Романа Киркэ, пандемия затронула все секторы экономики Молдовы. Самый сложный и неопределенный период наблюдался, когда в стране было введено чрезвычайное положение, но до сих пор ощущаются последствия ограничительных мер.

Даже сейчас пандемия не отступает, большинство случаев зарегистрировано в столице. Многие опасаются возобновления карантина. А это может иметь катастрофические последствия для экономики.

"Возможный карантин полностью парализует экономику страны. Мы видели, насколько сильно пострадала страна за эти два месяца бездействия. Негативные последствия карантина намного превысили положительные […]. Властям придется принять решение и учесть все социальные, экономические факторы и т.д.", - пояснил Киркэ.

Напомним, недавно и глава государства Игорь Додон заявил в телепередаче о том, что не хотел бы снова вводить ограничительные меры, как в марте, когда практически все население находилось на карантине, поскольку "введение более жестких ограничений сейчас в экономике будет означать большие потери".

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