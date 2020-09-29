Сможет ли Приднестровье обеспечить себя зерном до конца года

Недополученный урожай с 100 тысяч гектаров погибших или частично поврежденных посевов озимых культур превышает 260 тысяч тонн (в денежном выражении 44 миллиона долларов).

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. В 2020 году Приднестровье будет обеспечено зерном и подсолнечником в требуемой пропорции. Об этом заявил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов на совещании, посвященном продовольственной безопасности.

"По овощам собственного производства Приднестровье обеспечено на 40%, по фруктам – на 96%. По молоку процент ежегодно растет и в 2020-ом составит 42%. Потребность в мясе закрыта на уровне прошлого года (32%)", - сообщил он.

Потери 2020 года

В то же время, по прогнозам Минсельхозприроды, в этом году погибнет более половины (53%) посевов. Уже потерян урожай озимых на 61 тысяче гектаров, на 36 тысячах гектаров озимые культуры повреждены. Недополученный урожай превышает 260 тысяч тонн (в денежном выражении 44 миллиона долларов).

Потери яровых культур прогнозируются на площади в 24 тысячи га, повреждения – на 29 тысячах га. Урожай подсолнечника погиб на 5 тысячах га, повреждения – на 19 тысяч га.

"Заморозки полностью уничтожили плодовые культуры на площади 1914 га, виноград – на 2466 га", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Как следствие неурожая нынешнего года – рост цен на корма и ухудшение условий выпаса скота, и из-за этого в свою очередь на четверть снизится поголовье овец и коз, на 15% – крупного рогатого скота.

Прогноз на 2021 год

По словам Мартынова, прогнозы по урожаю на 2021 год пока приблизительные - все зависит от осенней посевной кампании.

"По зерновой группе предполагается выйти на более высокие показатели, чем в нынешнем году. Незначительный рост прогнозируется по овощам, фруктам, семенам подсолнечника, а также по молоку", - пояснил глава исполнительной власти.

Помощь аграриям

Он напомнил о том, что в регионе разработаны антикризисные и системные меры поддержки аграриев.

Первые предполагают освобождение от уплаты земельного налога, фиксированного сельхозналога на погибший либо поврежденный урожай, снижение с 3,9% до 2% ставки налога на доходы для организаций плодоовощной промышленности, пролонгацию ранее выданных субсидированных кредитов на развитие сельского хозяйства, получение двухгодичных валютных кредитов с субсидированной процентной ставкой на пополнение оборотных средств.

Системные меры касаются возможных налоговых корректив, "молочных" дотаций, субсидирования приобретения нетелей крупного рогатого скота, льготного кредитования, а также развития мелиоративного комплекса.

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