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Сельхозугодья Тираспольского комбината хлебопродуктов.

Сможет ли Приднестровье обеспечить себя зерном до конца года

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200929/31853284/smozhet-li-pridnestrove-obespechit-sebya-zernom-do-kontsa-goda.html

Недополученный урожай с 100 тысяч гектаров погибших или частично поврежденных посевов озимых культур превышает 260 тысяч тонн (в денежном выражении 44 миллиона долларов).

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. В 2020 году Приднестровье будет обеспечено зерном и подсолнечником в требуемой пропорции. Об этом заявил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов на совещании, посвященном продовольственной безопасности.

"По овощам собственного производства Приднестровье обеспечено на 40%, по фруктам – на 96%. По молоку процент ежегодно растет и в 2020-ом составит 42%. Потребность в мясе закрыта на уровне прошлого года (32%)", - сообщил он.

Потери 2020 года

В то же время, по прогнозам Минсельхозприроды, в этом году погибнет более половины (53%) посевов. Уже потерян урожай озимых на 61 тысяче гектаров, на 36 тысячах гектаров озимые культуры повреждены. Недополученный урожай превышает 260 тысяч тонн (в денежном выражении 44 миллиона долларов).

Подсолнечник после засухи
© Sputnik / Mihai Caraus.
Ион Кику: Молдова будет обеспечена хлебом урожая зерновых этого года

Потери яровых культур прогнозируются на площади в 24 тысячи га, повреждения – на 29 тысячах га. Урожай подсолнечника погиб на 5 тысячах га, повреждения – на 19 тысяч га.

"Заморозки полностью уничтожили плодовые культуры на площади 1914 га, виноград – на 2466 га", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Как следствие неурожая нынешнего года – рост цен на корма и ухудшение условий выпаса скота, и из-за этого в свою очередь на четверть снизится поголовье овец и коз, на 15% – крупного рогатого скота.

Прогноз на 2021 год

По словам Мартынова, прогнозы по урожаю на 2021 год пока приблизительные - все зависит от осенней посевной кампании.

"По зерновой группе предполагается выйти на более высокие показатели, чем в нынешнем году. Незначительный рост прогнозируется по овощам, фруктам, семенам подсолнечника, а также по молоку", - пояснил глава исполнительной власти.

Помощь аграриям

Он напомнил о том, что в регионе разработаны антикризисные и системные меры поддержки аграриев.

Орошение, IRIGARE
© Sputnik / Фред Гринберг
В Приднестровье продумали, как в 2021 году избежать потерь урожая
Первые предполагают освобождение от уплаты земельного налога, фиксированного сельхозналога на погибший либо поврежденный урожай, снижение с 3,9% до 2% ставки налога на доходы для организаций плодоовощной промышленности, пролонгацию ранее выданных субсидированных кредитов на развитие сельского хозяйства, получение двухгодичных валютных кредитов с субсидированной процентной ставкой на пополнение оборотных средств.

Системные меры касаются возможных налоговых корректив, "молочных" дотаций, субсидирования приобретения нетелей крупного рогатого скота, льготного кредитования, а также развития мелиоративного комплекса.

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Теги:
продовольственная безопасность, зерно, Приднестровье


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