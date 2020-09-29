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Курс валют на последний день сентября — "тяжеловесы" идут вверх, остальные подтягиваются

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 30 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится рост всех основных валют.

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© Photo : Banca Națională a Moldovei
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Доллар США незначительно подорожает почти на два бана и установится на отметке 16,9565 лея. 

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — она станет дороже почти на восемь банов и будет стоить 19,8273 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5991 лея.

Румынский лей также чуть подрастет и поднимется до 4,0680 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2148 лея.

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Теги:
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