Курс валют на последний день сентября — "тяжеловесы" идут вверх, остальные подтягиваются

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 30 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится рост всех основных валют.

Доллар США незначительно подорожает почти на два бана и установится на отметке 16,9565 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — она станет дороже почти на восемь банов и будет стоить 19,8273 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5991 лея.

Румынский лей также чуть подрастет и поднимется до 4,0680 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2148 лея.

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