Курс валют на последний день сентября — "тяжеловесы" идут вверх, остальные подтягиваются

Экономика 22:05 29.09.2020 (обновлено 22:27 29.09.2020) Получить короткую ссылку 46 0 0
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Александр Исаев. Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 30 сентября. Согласно опубликованным данным, продолжится рост всех основных валют.
Доллар США незначительно подорожает почти на два бана и установится на отметке 16,9565 лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — она станет дороже почти на восемь банов и будет стоить 19,8273 лея.
Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5991 лея.
Румынский лей также чуть подрастет и поднимется до 4,0680 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" 0,2148 лея.
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